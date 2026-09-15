0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0196588276811, Mathieu, Mireille, Chante Piaf виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jezebel, La Vie en Rose, L'accordeoniste, Exodus, La Foule, Milord, L'homme a La Moto, Mon Manege a Moi, Padam Padam, Mon Dieu, L'hymne a L'amour, A Quoi Ca Sert L'amour, Sous Le Ciel De Paris, Non, Je Ne Regrette Rien, L'amour en Robe Noire (New 2023 Unreleased Track), Non, Je Ne Regrette Rien (Alternative Version 1985), La Vie en Rose (Alternative Version 1985), L'hymne a L'amour (Alternative Version 1965), Milord (Alternative Version 1985), Padam Padam (Alternative Version 1985), Les Trois Cloches, La Vie en Rose (Alternative Version 1976), Mon Dieu (Alternative Version 1990), L'hymne a L'amour (Alternative Version 1982), La Goualante Du Pauvre Jean, La Vie en Rose (Live 1982), Le Noel De La Rue (Live 1965 Unreleased), Je Sais Comment (Live 1965 Unreleased)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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