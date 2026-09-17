OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (0199584418018) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (0199584418018) виниловая пластинка
Официальный саундтрек к фильму «Острые козырьки: Бессмертный человек», долгожданной эпической картине от создателя сериала Стивена Найта. Саундтрек включает в себя в общей сложности 36 треков, в том числе 5 совершенно новых записей, включающих как специально написанные песни, так и обширную оригинальную музыку. Издание на двойном виниле Давние соавторы «Острых козырьков» Энтони Генн и Мартин Слэттери возвращаются, чтобы написать оригинальную музыку к фильму, а Гриан Чаттен из Fontaines DC и Эми Тейлор из Amyl & the Sniffers вносят свой вклад мощными новыми записями, которые привносят новые голоса в саундтрек «Острых козырьков». Помимо оригинального материала, саундтрек включает в себя тщательно подобранную коллекцию треков от артистов, оказавших влияние на звучание «Острых козырьков», в том числе Ника Кейва, Lankum и McLusky. Среди наиболее ярких моментов — новая версия песни Ника Кейва «Red Right Hand», совместная работа Гриана Чаттена и Ланкума над песней «Hunting The Wren (The Immortal Man version)», а также две переработанные кавер-версии Massive Attack, одна в исполнении Гриана Чаттена, другая — Girl In The Year Above.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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