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OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (0199584418018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (0199584418018) виниловая пластинка

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OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn &amp; Martin Slattery) (0199584418018) - фото 1
OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn &amp; Martin Slattery) (0199584418018) - фото 2
OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn &amp; Martin Slattery) (0199584418018) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Peaky Blinders: The Immortal Man
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn &amp; Martin Slattery) (0199584418018) - фото 1
  • OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn &amp; Martin Slattery) (0199584418018) - фото 2
  • OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn &amp; Martin Slattery) (0199584418018) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748425
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (0199584418018) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584418018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Peaky Blinders: The Immortal Man
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Opening Scene/The Currency - Antony Genn, Carlos O'Connell & Martin Slattery, The Immortal Man - Antony Genn Carlos, O'Connell & Martin Slattery, Ruby's Scarf - Antony Genn, Martin Slattery & Grian Chatten, Nobody's Son - Amy Taylor, Tom Coll, Antony Genn & Martin Slattery, No Heaven No Hell for Duke Shelby - Antony Genn & Martin Slattery, People Person - Andrew Falkous, Jack Egglestone & Damien Sayell, Duke and Beckett Strike a Deal - Antony Genn & Martin Slattery, An Intruder in the House - An
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (0199584418018) виниловая пластинка

Официальный саундтрек к фильму «Острые козырьки: Бессмертный человек», долгожданной эпической картине от создателя сериала Стивена Найта. Саундтрек включает в себя в общей сложности 36 треков, в том числе 5 совершенно новых записей, включающих как специально написанные песни, так и обширную оригинальную музыку. Издание на двойном виниле Давние соавторы «Острых козырьков» Энтони Генн и Мартин Слэттери возвращаются, чтобы написать оригинальную музыку к фильму, а Гриан Чаттен из Fontaines DC и Эми Тейлор из Amyl & the Sniffers вносят свой вклад мощными новыми записями, которые привносят новые голоса в саундтрек «Острых козырьков». Помимо оригинального материала, саундтрек включает в себя тщательно подобранную коллекцию треков от артистов, оказавших влияние на звучание «Острых козырьков», в том числе Ника Кейва, Lankum и McLusky. Среди наиболее ярких моментов — новая версия песни Ника Кейва «Red Right Hand», совместная работа Гриана Чаттена и Ланкума над песней «Hunting The Wren (The Immortal Man version)», а также две переработанные кавер-версии Massive Attack, одна в исполнении Гриана Чаттена, другая — Girl In The Year Above.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (0199584418018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584418018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Peaky Blinders: The Immortal Man
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Opening Scene/The Currency - Antony Genn, Carlos O'Connell & Martin Slattery, The Immortal Man - Antony Genn Carlos, O'Connell & Martin Slattery, Ruby's Scarf - Antony Genn, Martin Slattery & Grian Chatten, Nobody's Son - Amy Taylor, Tom Coll, Antony Genn & Martin Slattery, No Heaven No Hell for Duke Shelby - Antony Genn & Martin Slattery, People Person - Andrew Falkous, Jack Egglestone & Damien Sayell, Duke and Beckett Strike a Deal - Antony Genn & Martin Slattery, An Intruder in the House - An
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Официальный саундтрек к фильму «Острые козырьки: Бессмертный человек», долгожданной эпической картине от создателя сериала Стивена Найта. Саундтрек включает в себя в общей сложности 36 треков, в том числе 5 совершенно новых записей, включающих как специально написанные песни, так и обширную оригинальную музыку. Издание на двойном виниле Давние соавторы «Острых козырьков» Энтони Генн и Мартин Слэттери возвращаются, чтобы написать оригинальную музыку к фильму, а Гриан Чаттен из Fontaines DC и Эми Тейлор из Amyl & the Sniffers вносят свой вклад мощными новыми записями, которые привносят новые голоса в саундтрек «Острых козырьков». Помимо оригинального материала, саундтрек включает в себя тщательно подобранную коллекцию треков от артистов, оказавших влияние на звучание «Острых козырьков», в том числе Ника Кейва, Lankum и McLusky. Среди наиболее ярких моментов — новая версия песни Ника Кейва «Red Right Hand», совместная работа Гриана Чаттена и Ланкума над песней «Hunting The Wren (The Immortal Man version)», а также две переработанные кавер-версии Massive Attack, одна в исполнении Гриана Чаттена, другая — Girl In The Year Above.


Теги товара: Кинематограф
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OST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Slattery) (0199584418018) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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