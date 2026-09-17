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Def Leppard - Greatest Hits (0199957445870) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Def Leppard - Greatest Hits (0199957445870) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Def Leppard - Greatest Hits (0199957445870) - фото 1
  • Def Leppard - Greatest Hits (0199957445870) - фото 2
  • Def Leppard - Greatest Hits (0199957445870) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748336
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Def Leppard - Greatest Hits (0199957445870) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0199957445870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pour Some Sugar On Me, Hysteria, Photograph, Love Bites, Animal, Rock Of Ages, When Love And Hate Collide, Bringin’ On The Heartbreak, Foolin’, Armageddon It
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Def Leppard - Greatest Hits (0199957445870) виниловая пластинка

«Greatest Hits» — сборник главных хитов крупнейшей британской рок-группы Def Leppard за всю её блестящую карьеру Издание на 180 г виниле С момента своего дебюта в 1980 году Def Leppard продали более 65 миллионов альбомов по всему миру и доказали, что являются одной из самых трудолюбивых и стабильных концертных групп в рок-музыке (только за последние 15 лет они выступили перед более чем 50 миллионами поклонников). Def Leppard остаются одной из всего пяти рок-групп, выпустивших два отдельных оригинальных альбома, каждый из которых разошелся тиражом более 10 миллионов копий в США (включая "Pyromania"). Остальные — The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd и Van Halen.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0199957445870]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pour Some Sugar On Me, Hysteria, Photograph, Love Bites, Animal, Rock Of Ages, When Love And Hate Collide, Bringin’ On The Heartbreak, Foolin’, Armageddon It
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Greatest Hits» — сборник главных хитов крупнейшей британской рок-группы Def Leppard за всю её блестящую карьеру Издание на 180 г виниле С момента своего дебюта в 1980 году Def Leppard продали более 65 миллионов альбомов по всему миру и доказали, что являются одной из самых трудолюбивых и стабильных концертных групп в рок-музыке (только за последние 15 лет они выступили перед более чем 50 миллионами поклонников). Def Leppard остаются одной из всего пяти рок-групп, выпустивших два отдельных оригинальных альбома, каждый из которых разошелся тиражом более 10 миллионов копий в США (включая "Pyromania"). Остальные — The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd и Van Halen.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Def Leppard - Greatest Hits (0199957445870) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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