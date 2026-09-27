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Pop, Iggy, Soldier (8719262033542) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pop, Iggy, Soldier (8719262033542) виниловая пластинка

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Pop, Iggy, Soldier (8719262033542) виниловая пластинка - фото 1
Pop, Iggy, Soldier (8719262033542) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
Soldier
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pop, Iggy, Soldier (8719262033542) виниловая пластинка - фото 1
  • Pop, Iggy, Soldier (8719262033542) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659112
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pop, Iggy, Soldier (8719262033542) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
Soldier
Трек-лист
Loco Mosquito, Ambition, Take Care Of Me, Get Up And Get Out, Play It Safe, Im A Conservative, Dog Food, I Need More, Down (In The City), Dynamite, I Snub You
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pop, Iggy, Soldier (8719262033542) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Loco Mosquito, Ambition, Take Care Of Me, Get Up And Get Out, Play It Safe, Im A Conservative, Dog Food, I Need More, Down (In The City), Dynamite, I Snub You

Отзывы о товаре Pop, Iggy, Soldier (8719262033542) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
Soldier
Трек-лист
Loco Mosquito, Ambition, Take Care Of Me, Get Up And Get Out, Play It Safe, Im A Conservative, Dog Food, I Need More, Down (In The City), Dynamite, I Snub You
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Loco Mosquito, Ambition, Take Care Of Me, Get Up And Get Out, Play It Safe, Im A Conservative, Dog Food, I Need More, Down (In The City), Dynamite, I Snub You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pop, Iggy, Soldier (8719262033542) виниловая пластинка – стоимость товара 4330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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