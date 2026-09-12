The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Pineapple Thief - Dissolution (0802644898810) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир прекрасной музыки с альбомом Dissolution от The Pineapple Thief. Этот изысканный релиз доступен в формате 1LP, который позволит вам погрузиться в глубины атмосферы и мелодий группы. Откройте для себя уникальное звучание и исполнение The Pineapple Thief, которые смогут поразить вас своим талантом и виртуозностью. Dissolution - это истинное произведение искусства, способное принести вам незабываемые музыкальные впечатления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку этого альбома и добавить его в свою коллекцию. Поглотитесь в звуки и эмоции, которые привнесет в вашу жизнь музыка The Pineapple Thief. Dissolution - это источник вдохновения и радости для всех ценителей качественной музыки.
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Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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