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Paradise Lost - Obsidian (0727361531713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paradise Lost - Obsidian (0727361531713) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 1
Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 2
Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 3
Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 4
Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 5
Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 6
Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 7
Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 8
Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 9
Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 10
Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 11
Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 1
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 2
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 3
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 4
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 5
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 6
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 7
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 8
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 9
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 10
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 11
  • Виниловая пластинка Paradise Lost, Obsidian (0727361531713) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659098
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Paradise Lost - Obsidian (0727361531713) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paradise Lost - Obsidian (0727361531713) виниловая пластинка

Obsidian - студийный альбом 2020 года британской метал-группы Paradise Lost. Спродюсированный самой группой при содействии известного студийного гуру Джейми Гомеса Арельяно, Obsidian является еще одной убедительной демонстрацией вечно пылающей страсти Paradise Lost к движению вперед. Издание на черном виниле. Paradise Lost - метал-группа из Великобритании, основанная в 1988 году. Наряду с Anathema и My Dying Bride считаются основателями стиля дэт-дум и готик-метал. Paradise Lost также повлияли на музыкальное становление таких групп, как Katatonia, Anathema и The Gathering. В 2014 году фронтмен коллектива Ник Холмс стал вокалистом шведской дэт-метал супергруппы Bloodbath.

Отзывы о товаре Paradise Lost - Obsidian (0727361531713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Obsidian - студийный альбом 2020 года британской метал-группы Paradise Lost. Спродюсированный самой группой при содействии известного студийного гуру Джейми Гомеса Арельяно, Obsidian является еще одной убедительной демонстрацией вечно пылающей страсти Paradise Lost к движению вперед. Издание на черном виниле. Paradise Lost - метал-группа из Великобритании, основанная в 1988 году. Наряду с Anathema и My Dying Bride считаются основателями стиля дэт-дум и готик-метал. Paradise Lost также повлияли на музыкальное становление таких групп, как Katatonia, Anathema и The Gathering. В 2014 году фронтмен коллектива Ник Холмс стал вокалистом шведской дэт-метал супергруппы Bloodbath.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Paradise Lost - Obsidian (0727361531713) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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