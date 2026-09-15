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Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка

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Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка - фото 1
Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка - фото 2
Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка - фото 3
Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Workout
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка - фото 2
  • Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка - фото 3
  • Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659096
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602547476470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Workout
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Workout, Uh Huh, Smokin, The Best Things In Life Are Free, Greasin Easy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка

Альбом американского джазового тенора-саксофониста и композитора

Отзывы о товаре Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602547476470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Workout
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Workout, Uh Huh, Smokin, The Best Things In Life Are Free, Greasin Easy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Страна производитель
США
Описание
Альбом американского джазового тенора-саксофониста и композитора
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hank Mobley - Workout (0602547476470) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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