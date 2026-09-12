OST - Pianist (Frederic Chopin) (coloured) (8719262025370) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fr?d?ric Chopin
Альбом (сингл)
The Pianist
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659022
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262025370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fr?d?ric Chopin
Альбом (сингл)
The Pianist
Трек-лист
Nocturne In C-Sharp Minor (1830), Nocturne In E Minor, Op. 72, No. 1, Nocturne In C Minor, Op. 48, No. 1, Ballade No. 2 In F Major, Op. 38, Ballade No. 1 In G Minor, Op. 23, Waltz No. 3 In A Minor, Op. 34, No. 2, Prelude In E Minor, Op. 28, No. 4, Andante Spianato In G Major, Tranquillo, Grand Polonaise In E-Flat Major, Molto Allegro, Moving In The Ghetto Oct. 31, 1940, Mazurka In A Minor, Op. 17, No. 4
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Pianist (Frederic Chopin) (coloured) (8719262025370) виниловая пластинка
Альбом Fr?d?ric Chopin/Wojciech Kilar - The Pianist (Music from and Inspired by The Pianist) — это альбом саундтреков к фильму 2002 года Пианист, снятому режиссером Романом Полански. Фильм основан на мемуарах Владислава Шпильмана, польско-еврейского пианиста, пережившего Холокост. Издание на зеленом виниле. В альбоме представлена музыка двух композиторов: Фредерика Шопена, польского композитора и пианиста XIX века, чья музыка занимает важное место в фильме, и Войцеха Килара, польского композитора, создавшего оригинальную партитуру фильма.
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262025370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fr?d?ric Chopin
Альбом (сингл)
The Pianist
Трек-лист
Nocturne In C-Sharp Minor (1830), Nocturne In E Minor, Op. 72, No. 1, Nocturne In C Minor, Op. 48, No. 1, Ballade No. 2 In F Major, Op. 38, Ballade No. 1 In G Minor, Op. 23, Waltz No. 3 In A Minor, Op. 34, No. 2, Prelude In E Minor, Op. 28, No. 4, Andante Spianato In G Major, Tranquillo, Grand Polonaise In E-Flat Major, Molto Allegro, Moving In The Ghetto Oct. 31, 1940, Mazurka In A Minor, Op. 17, No. 4
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Альбом Fr?d?ric Chopin/Wojciech Kilar - The Pianist (Music from and Inspired by The Pianist) — это альбом саундтреков к фильму 2002 года Пианист, снятому режиссером Романом Полански. Фильм основан на мемуарах Владислава Шпильмана, польско-еврейского пианиста, пережившего Холокост. Издание на зеленом виниле. В альбоме представлена музыка двух композиторов: Фредерика Шопена, польского композитора и пианиста XIX века, чья музыка занимает важное место в фильме, и Войцеха Килара, польского композитора, создавшего оригинальную партитуру фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - Pianist (Frederic Chopin) (coloured) (8719262025370) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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