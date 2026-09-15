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OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка

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OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 1
OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 2
OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 3
OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 4
OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 5
OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 6
OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Keith Emerson
Альбом (сингл)
Murderock
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cinevox
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cinevox
Barcode
[8004644009179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Keith Emerson
Альбом (сингл)
Murderock
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Murderock, Tonight Is Your Night, Streets To Blame, Not So Innocent, Prelude To Candice, Dont Go In The Shower, Coffee Time, Candice, York Dash, Tonight Is Not Your Night, The Spillone, Murderock (Part 1), Murderock (Part 2), Murderock (Part 3), Murderock (Part 4)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / Murderock (Keith Emerson) (Clear Blue, Gatefold, Limited) (1LP) - это уникальная возможность обладать настоящим музыкальным сокровищем, созданным знаменитым композитором Китом Эмерсоном. Альбом Murderock - это музыка, которая вас погрузит в захватывающую атмосферу и подарит незабываемые эмоции. Каждая композиция наполнена энергией и талантом Кита Эмерсона, искусно сочетающего различные музыкальные стили и жанры. Эта виниловая пластинка представляет собой уникальное ограниченное издание в прозрачно-синем цвете и выходит в великолепном гейтфолде. Такое издание делает ее не только ценным объектом коллекционирования, но и идеальным подарком для истинных ценителей музыки на виниле. OST / Murderock (Keith Emerson) (Clear Blue, Gatefold, Limited) (1LP) - это прекрасная возможность обогатить вашу коллекцию виниловых пластинок и насладиться высококачественным звучанием музыки, которая создана исключительно для истинных любителей искусства. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку OST / Murderock (Keith Emerson) (Clear Blue, Gatefold, Limited) (1LP) и ощутить всю мощь и красоту музыки на виниле, которая останется с вами навсегда.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cinevox
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cinevox
Barcode
[8004644009179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Keith Emerson
Альбом (сингл)
Murderock
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Murderock, Tonight Is Your Night, Streets To Blame, Not So Innocent, Prelude To Candice, Dont Go In The Shower, Coffee Time, Candice, York Dash, Tonight Is Not Your Night, The Spillone, Murderock (Part 1), Murderock (Part 2), Murderock (Part 3), Murderock (Part 4)
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Купить виниловую пластинку OST / Murderock (Keith Emerson) (Clear Blue, Gatefold, Limited) (1LP) - это уникальная возможность обладать настоящим музыкальным сокровищем, созданным знаменитым композитором Китом Эмерсоном. Альбом Murderock - это музыка, которая вас погрузит в захватывающую атмосферу и подарит незабываемые эмоции. Каждая композиция наполнена энергией и талантом Кита Эмерсона, искусно сочетающего различные музыкальные стили и жанры. Эта виниловая пластинка представляет собой уникальное ограниченное издание в прозрачно-синем цвете и выходит в великолепном гейтфолде. Такое издание делает ее не только ценным объектом коллекционирования, но и идеальным подарком для истинных ценителей музыки на виниле. OST / Murderock (Keith Emerson) (Clear Blue, Gatefold, Limited) (1LP) - это прекрасная возможность обогатить вашу коллекцию виниловых пластинок и насладиться высококачественным звучанием музыки, которая создана исключительно для истинных любителей искусства. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку OST / Murderock (Keith Emerson) (Clear Blue, Gatefold, Limited) (1LP) и ощутить всю мощь и красоту музыки на виниле, которая останется с вами навсегда.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Murderock (Keith Emerson) (coloured) (8004644009179) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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