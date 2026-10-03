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Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка

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Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 1
Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 2
Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 3
Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 4
Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 5
Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 6
Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Philip Glass
Альбом (сингл)
Kronos Quartet Performs Philip Glass
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 1
  • Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 2
  • Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 3
  • Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 4
  • Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 5
  • Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 6
  • Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658962
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597905861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Philip Glass
Альбом (сингл)
Kronos Quartet Performs Philip Glass
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
String Quartet No. 5 (1991), String Quartet No. 4 Buczak (1989), String Quartet No. 2 Company (1983), String Quartet No. 3 Mishima (1985), 1957 - Award Montage, November 25 - Ichigaya, 1934 - Grandmother and Kimitake, 1962 - Body Building, Blood Oath, Mishima / Closing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка

Среди этих четырех исполнений - Квартет № 5, первое произведение, написанное Глассом специально для Kronos. в нем собрана лучшая музыка г-на Гласса со времен Кояанискаци, - пишет York Times. Его слух к роскошным струнным созвучиям неоспорим.

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Характеристики
Бренд
Nonesuch Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nonesuch Records
Barcode
[0075597905861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Philip Glass
Альбом (сингл)
Kronos Quartet Performs Philip Glass
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
String Quartet No. 5 (1991), String Quartet No. 4 Buczak (1989), String Quartet No. 2 Company (1983), String Quartet No. 3 Mishima (1985), 1957 - Award Montage, November 25 - Ichigaya, 1934 - Grandmother and Kimitake, 1962 - Body Building, Blood Oath, Mishima / Closing
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Среди этих четырех исполнений - Квартет № 5, первое произведение, написанное Глассом специально для Kronos. в нем собрана лучшая музыка г-на Гласса со времен Кояанискаци, - пишет York Times. Его слух к роскошным струнным созвучиям неоспорим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kronos Quartet - Performs Philip Glass (0075597905861) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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