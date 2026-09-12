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Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка

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Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка - фото 1
Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка - фото 2
Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка - фото 3
Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка - фото 4
Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка - фото 5
Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Halford
Альбом (сингл)
Resurrection
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка - фото 1
  • Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка - фото 2
  • Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка - фото 3
  • Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка - фото 4
  • Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка - фото 5
  • Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658904
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0195497924202]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Halford
Альбом (сингл)
Resurrection
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Resurrection, Made In Hell, Locked and Loaded, Night Fall, Silent Screams, The One You Love to Hate, Cyber World, Slow Down, Twist, Temptation, Drive, Savior
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка

Первое виниловое переиздание любимого фанатами дебютного сольного альбома Роба Хэлфорда (JUDAS PRIEST) более чем через 20 лет после его первого выпуска!. Спустя более чем 20 лет после своего первого выпуска в 2000 году, первый сольный альбом Роба Хэлфорда, «Resurrection», наконец, дождался заслуженное переиздание на виниле. Классический дебютный альбом харизматичного вокалиста JUDAS PRIEST с участием таких музыкантов, как Брюс Дикинсон из IRON MAIDEN и продюсера Roy Z, будет эксклюзивно доступен на двойном черным 180-граммовом виниле в гейтфолде. Этот классический альбом обязательно должен быть у всех поклонников хэви метала - не пропустите его!

Отзывы о товаре Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0195497924202]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Halford
Альбом (сингл)
Resurrection
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Resurrection, Made In Hell, Locked and Loaded, Night Fall, Silent Screams, The One You Love to Hate, Cyber World, Slow Down, Twist, Temptation, Drive, Savior
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Первое виниловое переиздание любимого фанатами дебютного сольного альбома Роба Хэлфорда (JUDAS PRIEST) более чем через 20 лет после его первого выпуска!. Спустя более чем 20 лет после своего первого выпуска в 2000 году, первый сольный альбом Роба Хэлфорда, «Resurrection», наконец, дождался заслуженное переиздание на виниле. Классический дебютный альбом харизматичного вокалиста JUDAS PRIEST с участием таких музыкантов, как Брюс Дикинсон из IRON MAIDEN и продюсера Roy Z, будет эксклюзивно доступен на двойном черным 180-граммовом виниле в гейтфолде. Этот классический альбом обязательно должен быть у всех поклонников хэви метала - не пропустите его!
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Отзывы


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