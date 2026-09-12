Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка
Первое виниловое переиздание любимого фанатами дебютного сольного альбома Роба Хэлфорда (JUDAS PRIEST) более чем через 20 лет после его первого выпуска!. Спустя более чем 20 лет после своего первого выпуска в 2000 году, первый сольный альбом Роба Хэлфорда, «Resurrection», наконец, дождался заслуженное переиздание на виниле. Классический дебютный альбом харизматичного вокалиста JUDAS PRIEST с участием таких музыкантов, как Брюс Дикинсон из IRON MAIDEN и продюсера Roy Z, будет эксклюзивно доступен на двойном черным 180-граммовом виниле в гейтфолде. Этот классический альбом обязательно должен быть у всех поклонников хэви метала - не пропустите его!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитDream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитBorknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) винило...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings ...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Canterbury House 1967 (0603497846672) ви...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитOld 97's - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (coloured) (0075678...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Halford - Resurrection (0195497924202) виниловая пластинка