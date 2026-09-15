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Ella Fitzgerald - Ella Sings Ellington (8435723700562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Fitzgerald - Ella Sings Ellington (8435723700562) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald - Ella Sings Ellington (8435723700562) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald - Ella Sings Ellington (8435723700562) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald - Ella Sings Ellington (8435723700562) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald - Ella Sings Ellington (8435723700562) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald - Ella Sings Ellington (8435723700562) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald - Ella Sings Ellington (8435723700562) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658848
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ella Fitzgerald - Ella Sings Ellington (8435723700562) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - Ella Sings Ellington (8435723700562) виниловая пластинка

Пути Дюка Эллингтона и Эллы Фицджеральд наверняка пересекались много раз в тридцатые, сороковые и начало пятидесятых годов. Однако никаких записей о сотрудничестве двух легендарных музыкантов не сохранилось до 1957 года, когда Норман Гранц продюсировал серию сессий больших и малых групп. На этом альбоме Элла поет мелодии Эллингтона в сопровождении небольшой группы, в которую входят тенор-саксофонист Бен Вебстер и легендарный скрипач Стафф Смит, а также постоянный аккомпаниатор Эллы Пол Смит и великий Оскар Петерсон, играющие на фортепиано, а также Барни Кессель и Херб Эллис, по очереди играющие на гитаре.

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - Ella Sings Ellington (8435723700562) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Пути Дюка Эллингтона и Эллы Фицджеральд наверняка пересекались много раз в тридцатые, сороковые и начало пятидесятых годов. Однако никаких записей о сотрудничестве двух легендарных музыкантов не сохранилось до 1957 года, когда Норман Гранц продюсировал серию сессий больших и малых групп. На этом альбоме Элла поет мелодии Эллингтона в сопровождении небольшой группы, в которую входят тенор-саксофонист Бен Вебстер и легендарный скрипач Стафф Смит, а также постоянный аккомпаниатор Эллы Пол Смит и великий Оскар Петерсон, играющие на фортепиано, а также Барни Кессель и Херб Эллис, по очереди играющие на гитаре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald - Ella Sings Ellington (8435723700562) виниловая пластинка - по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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