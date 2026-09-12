The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка
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Описание товара The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка
Четвертый студийный альбом группы The Fall Perverted by Language был выпущен в 1983 году. Альбом был спродюсирован Марком Э. Смитом, вокалистом и автором песен группы, и записан в различных студиях Манчестера. в Perverted by Language вошли некоторые из наиболее известных композиций The Fall, в том числе Garden. Звучание альбома характеризуется резкими и энергичными гитарными риффами в стиле пост-панк, сопровождаемыми тяжелой ритм-секцией из баса и барабанов и накладывающимися на безошибочный вокал Марка Е. Смита. Лирически Perverted by Language затрагивает темы отчуждения, беспорядка и непредсказуемости современной жизни. Идиосинкразическая и загадочная игра слов Смита, включая его склонность к изобретению новых слов и фраз, усиливает общее ощущение тревоги и беспокойства от альбома. Несмотря на сложное звучание и тексты, Perverted by Language считается многими критиками и поклонниками одним из лучших альбомов The Fall, демонстрирующим пик творчества и новаторства группы. Альбом выпущен на черном виниле.
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