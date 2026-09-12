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The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка

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The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка - фото 1
The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка - фото 2
The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка - фото 3
The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка - фото 4
The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка - фото 5
The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Perverted By Language
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка - фото 1
  • The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка - фото 2
  • The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка - фото 3
  • The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка - фото 4
  • The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка - фото 5
  • The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658843
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033597]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Perverted By Language
Трек-лист
Eat Yself Fitter, Neighbourhood Of Infinity, Garden, Hotel Bloedel, Smile, I Feel Voxish, Tempo House, Hexen Definitive / Strife Knot
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка

Четвертый студийный альбом группы The Fall Perverted by Language был выпущен в 1983 году. Альбом был спродюсирован Марком Э. Смитом, вокалистом и автором песен группы, и записан в различных студиях Манчестера. в Perverted by Language вошли некоторые из наиболее известных композиций The Fall, в том числе Garden. Звучание альбома характеризуется резкими и энергичными гитарными риффами в стиле пост-панк, сопровождаемыми тяжелой ритм-секцией из баса и барабанов и накладывающимися на безошибочный вокал Марка Е. Смита. Лирически Perverted by Language затрагивает темы отчуждения, беспорядка и непредсказуемости современной жизни. Идиосинкразическая и загадочная игра слов Смита, включая его склонность к изобретению новых слов и фраз, усиливает общее ощущение тревоги и беспокойства от альбома. Несмотря на сложное звучание и тексты, Perverted by Language считается многими критиками и поклонниками одним из лучших альбомов The Fall, демонстрирующим пик творчества и новаторства группы. Альбом выпущен на черном виниле.

Отзывы о товаре The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033597]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Perverted By Language
Трек-лист
Eat Yself Fitter, Neighbourhood Of Infinity, Garden, Hotel Bloedel, Smile, I Feel Voxish, Tempo House, Hexen Definitive / Strife Knot
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Четвертый студийный альбом группы The Fall Perverted by Language был выпущен в 1983 году. Альбом был спродюсирован Марком Э. Смитом, вокалистом и автором песен группы, и записан в различных студиях Манчестера. в Perverted by Language вошли некоторые из наиболее известных композиций The Fall, в том числе Garden. Звучание альбома характеризуется резкими и энергичными гитарными риффами в стиле пост-панк, сопровождаемыми тяжелой ритм-секцией из баса и барабанов и накладывающимися на безошибочный вокал Марка Е. Смита. Лирически Perverted by Language затрагивает темы отчуждения, беспорядка и непредсказуемости современной жизни. Идиосинкразическая и загадочная игра слов Смита, включая его склонность к изобретению новых слов и фраз, усиливает общее ощущение тревоги и беспокойства от альбома. Несмотря на сложное звучание и тексты, Perverted by Language считается многими критиками и поклонниками одним из лучших альбомов The Fall, демонстрирующим пик творчества и новаторства группы. Альбом выпущен на черном виниле.
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