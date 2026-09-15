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Giancarlo Erra - Departure Tapes (coloured) (0802644808215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Giancarlo Erra - Departure Tapes (coloured) (0802644808215) виниловая пластинка

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Giancarlo Erra - Departure Tapes (coloured) (0802644808215) виниловая пластинка - фото 1
Giancarlo Erra - Departure Tapes (coloured) (0802644808215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Giancarlo Erra
Альбом (сингл)
Departure Tapes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Giancarlo Erra - Departure Tapes (coloured) (0802644808215) виниловая пластинка - фото 1
  • Giancarlo Erra - Departure Tapes (coloured) (0802644808215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658831
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Giancarlo Erra - Departure Tapes (coloured) (0802644808215) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644808215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Giancarlo Erra
Альбом (сингл)
Departure Tapes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dawn Tape Previous Tape 169th Tape Unwound Tape Departure Tape A Blues For My Father Dawn Tape, Previous Tape, 169th Tape, Unwound Tape, Departure Tape, A Blues For My Father
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Giancarlo Erra - Departure Tapes (coloured) (0802644808215) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный мир звуков с альбомом Giancarlo Erra / Departure Tapes на виниловой пластинке в темно-красном цвете. Этот 1LP альбом обещает вам захватывающее музыкальное путешествие, наполненное эмоциями и гармонией звуков. Гианкарло Эрра создал произведение, которое увлечет вас с первых нот. Изысканные мелодии, проникновенные композиции и теплота звучания винила сделают ваше прослушивание этого альбома незабываемым. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и добавить кусочек уникальной музыкальной атмосферы в свою коллекцию. Giancarlo Erra / Departure Tapes - идеальный выбор для ценителей качественной музыки.

Отзывы о товаре Giancarlo Erra - Departure Tapes (coloured) (0802644808215) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644808215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Giancarlo Erra
Альбом (сингл)
Departure Tapes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dawn Tape Previous Tape 169th Tape Unwound Tape Departure Tape A Blues For My Father Dawn Tape, Previous Tape, 169th Tape, Unwound Tape, Departure Tape, A Blues For My Father
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в уникальный мир звуков с альбомом Giancarlo Erra / Departure Tapes на виниловой пластинке в темно-красном цвете. Этот 1LP альбом обещает вам захватывающее музыкальное путешествие, наполненное эмоциями и гармонией звуков. Гианкарло Эрра создал произведение, которое увлечет вас с первых нот. Изысканные мелодии, проникновенные композиции и теплота звучания винила сделают ваше прослушивание этого альбома незабываемым. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и добавить кусочек уникальной музыкальной атмосферы в свою коллекцию. Giancarlo Erra / Departure Tapes - идеальный выбор для ценителей качественной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Giancarlo Erra - Departure Tapes (coloured) (0802644808215) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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