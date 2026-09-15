Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка
Annihilator - студийный альбом 2022 года группы Annihilator. Это не совсем переиздание известного альбома 2007 года: это полностью перезаписанный, сведенный заново Майком Фрейзером (AC/DC, Aerosmith) ремастированный материал, исполненный в новом составе - с Дэйвом Ломбардо (Slayer, Grip Inc ) на барабанах и Стю Блоком (Iced Earth) на вокале. Список гостей этого альбома впечатляет: Уилли Адлер из LAMB OF GOD, Алекси Лайхо из CHILDREN OF BODOM, Стив Липс Кадлов из ANVIL, Дэн Билер из EXCITER, Йеспер Стремблад из IN FLAMES - вот всего лишь несколько его представителей. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Annihilator - трэш-метал-группа, основанная в 1984 году в городе Оттава, Канада. Основателем Annihilator является гитарист Джефф Уотерс. Сначала он играл в Trojan hammer, но эта команда просуществовала недолго, и он основал свой проект Jeff Waters project, постепенно трансформировавшийся в Annihilator. В первый состав группы также вошли Майк Фармер (ударные), Джон Перинбам (вокал) и Дэвид Скотт (бас), хотя в основном этот был тандем Уотерса и Скотта. Остальные двое вскоре были уволены, а вместо них в коллективе появились вокалист Джон Бэйтс и ударник Ричард Дет. Эта конфигурация записала демо Welcome То Your Death, после чего Фармер был уволен, а на его место взяли Пола Малека. Этот состав записал ещё одну демо-запись, Phantasmagoria, благодаря которой группе удалось заполучить контракт с Roadrunner records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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