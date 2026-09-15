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Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка

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Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка - фото 1
Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка - фото 2
Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка - фото 3
Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Metal II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка - фото 1
  • Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка - фото 2
  • Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка - фото 3
  • Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658650
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music, Edel
Barcode
[4029759170129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Metal II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Chasing The High, Downright Dominate, Army Of One, Couple Suicide, Heavy Metal Maniac, Haunted, Romeo Delight, Detonation, Clown Parade, Smothered, Kicked
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка

Annihilator - студийный альбом 2022 года группы Annihilator. Это не совсем переиздание известного альбома 2007 года: это полностью перезаписанный, сведенный заново Майком Фрейзером (AC/DC, Aerosmith) ремастированный материал, исполненный в новом составе - с Дэйвом Ломбардо (Slayer, Grip Inc ) на барабанах и Стю Блоком (Iced Earth) на вокале. Список гостей этого альбома впечатляет: Уилли Адлер из LAMB OF GOD, Алекси Лайхо из CHILDREN OF BODOM, Стив Липс Кадлов из ANVIL, Дэн Билер из EXCITER, Йеспер Стремблад из IN FLAMES - вот всего лишь несколько его представителей. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Annihilator - трэш-метал-группа, основанная в 1984 году в городе Оттава, Канада. Основателем Annihilator является гитарист Джефф Уотерс. Сначала он играл в Trojan hammer, но эта команда просуществовала недолго, и он основал свой проект Jeff Waters project, постепенно трансформировавшийся в Annihilator. В первый состав группы также вошли Майк Фармер (ударные), Джон Перинбам (вокал) и Дэвид Скотт (бас), хотя в основном этот был тандем Уотерса и Скотта. Остальные двое вскоре были уволены, а вместо них в коллективе появились вокалист Джон Бэйтс и ударник Ричард Дет. Эта конфигурация записала демо Welcome То Your Death, после чего Фармер был уволен, а на его место взяли Пола Малека. Этот состав записал ещё одну демо-запись, Phantasmagoria, благодаря которой группе удалось заполучить контракт с Roadrunner records.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music, Edel
Barcode
[4029759170129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Metal II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Chasing The High, Downright Dominate, Army Of One, Couple Suicide, Heavy Metal Maniac, Haunted, Romeo Delight, Detonation, Clown Parade, Smothered, Kicked
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Annihilator - студийный альбом 2022 года группы Annihilator. Это не совсем переиздание известного альбома 2007 года: это полностью перезаписанный, сведенный заново Майком Фрейзером (AC/DC, Aerosmith) ремастированный материал, исполненный в новом составе - с Дэйвом Ломбардо (Slayer, Grip Inc ) на барабанах и Стю Блоком (Iced Earth) на вокале. Список гостей этого альбома впечатляет: Уилли Адлер из LAMB OF GOD, Алекси Лайхо из CHILDREN OF BODOM, Стив Липс Кадлов из ANVIL, Дэн Билер из EXCITER, Йеспер Стремблад из IN FLAMES - вот всего лишь несколько его представителей. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Annihilator - трэш-метал-группа, основанная в 1984 году в городе Оттава, Канада. Основателем Annihilator является гитарист Джефф Уотерс. Сначала он играл в Trojan hammer, но эта команда просуществовала недолго, и он основал свой проект Jeff Waters project, постепенно трансформировавшийся в Annihilator. В первый состав группы также вошли Майк Фармер (ударные), Джон Перинбам (вокал) и Дэвид Скотт (бас), хотя в основном этот был тандем Уотерса и Скотта. Остальные двое вскоре были уволены, а вместо них в коллективе появились вокалист Джон Бэйтс и ударник Ричард Дет. Эта конфигурация записала демо Welcome То Your Death, после чего Фармер был уволен, а на его место взяли Пола Малека. Этот состав записал ещё одну демо-запись, Phantasmagoria, благодаря которой группе удалось заполучить контракт с Roadrunner records.


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


Annihilator - Metal II (4029759170129) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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