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Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad

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Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 1
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 2
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 3
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 4
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 5
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 6
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 7
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 8
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 9
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 10
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 11
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 12
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 13
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём топливного бака, л
0.75
Объём бака для раствора, л
0.75
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 1
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 2
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 3
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 4
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 5
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 6
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 7
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 8
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 9
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 10
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 11
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 12
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 13
  • Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658100
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
0.75
Объём бака для раствора, л
0.75
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Высота, см
25
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х19
Вес, кг.
2

Описание товара Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad

Ручной опрыскиватель Palisad объемом 0,75 л, с пульверизатором, — приспособление рычажного типа для обработки растительности пестицидами, осуществления внекорневой подкормки или микрополива. Поворотная головка позволяет регулировать напор струи. Опрыскиватель подходит для ухода за комнатными растениями.

Отзывы о товаре Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
0.75
Объём бака для раствора, л
0.75
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Высота, см
25
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной опрыскиватель Palisad объемом 0,75 л, с пульверизатором, — приспособление рычажного типа для обработки растительности пестицидами, осуществления внекорневой подкормки или микрополива. Поворотная головка позволяет регулировать напор струи. Опрыскиватель подходит для ухода за комнатными растениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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