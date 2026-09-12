Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём топливного бака, л
0.75
Объём бака для раствора, л
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658100
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
0.75
Объём бака для раствора, л
0.75
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Высота, см
25
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х19
Вес, кг.
2
Описание товара Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad
Ручной опрыскиватель Palisad объемом 0,75 л, с пульверизатором, — приспособление рычажного типа для обработки растительности пестицидами, осуществления внекорневой подкормки или микрополива. Поворотная головка позволяет регулировать напор струи. Опрыскиватель подходит для ухода за комнатными растениями.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
0.75
Объём бака для раствора, л
0.75
Наличие помпы
Нет
Регулировка распыления
Да
Высота, см
25
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Ручной опрыскиватель Palisad объемом 0,75 л, с пульверизатором, — приспособление рычажного типа для обработки растительности пестицидами, осуществления внекорневой подкормки или микрополива. Поворотная головка позволяет регулировать напор струи. Опрыскиватель подходит для ухода за комнатными растениями.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель 0,75 л, ручной, с пульверизатором Palisad - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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