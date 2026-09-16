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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057)

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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) - фото 1
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) - фото 2
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) - фото 3
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) - фото 4
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) - фото 5
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём бака для раствора, л
1
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) - фото 1
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) - фото 2
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) - фото 3
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) - фото 4
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) - фото 5
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720560
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057)
500 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Объём бака для раствора, л
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х10
Вес, г.
230

Описание товара Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057)

Ручной опрыскиватель Grinda PS-1 1 л 8-425057_z02 понадобится для полива растений и их опрыскивания с целью избавления от насекомых-вредителей. Имеет прочную колбу из полиэтилена и латунное сопло. Предусмотрена возможность регулировки струи.

Отзывы о товаре Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Объём бака для раствора, л
1
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной опрыскиватель Grinda PS-1 1 л 8-425057_z02 понадобится для полива растений и их опрыскивания с целью избавления от насекомых-вредителей. Имеет прочную колбу из полиэтилена и латунное сопло. Предусмотрена возможность регулировки струи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1, объем 1 л, ручной, (8-425057) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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