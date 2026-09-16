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Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071)

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Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 1
Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 2
Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 3
Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 4
Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 5
Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 6
Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 7
Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
1
  • Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 1
  • Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 2
  • Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 3
  • Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 4
  • Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 5
  • Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 6
  • Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 7
  • Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720564
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071)
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
1
Высота, см
25
Ширина, см
19
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х11х11
Вес, г.
250

Описание товара Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071)

Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071)

Отзывы о товаре Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
1
Высота, см
25
Ширина, см
19
Страна производитель
Россия
Описание
Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1, 1 л, ручной, (425071) - стоимость товара 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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