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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1E, объем 1 л, ручной, (40366) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1E, объем 1 л, ручной, (40366)

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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1E, объем 1 л, ручной, (40366) - фото 1
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1E, объем 1 л, ручной, (40366) - фото 2
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1E, объем 1 л, ручной, (40366) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём топливного бака, л
1
Объём бака для раствора, л
1
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1E, объем 1 л, ручной, (40366) - фото 1
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1E, объем 1 л, ручной, (40366) - фото 2
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1E, объем 1 л, ручной, (40366) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720561
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1E, объем 1 л, ручной, (40366)
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Комплектация
ручной опрыскиватель; упаковка
Объём топливного бака, л
1
Объём бака для раствора, л
1
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, г.
240

Описание товара Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1E, объем 1 л, ручной, (40366)

Ручной опрыскиватель Grinda PS-1E 1 л 40366_z02 применяется для уничтожения насекомых, приносящих вред растениям, полива, влажной обработки поверхностей. Имеет удлиненное регулируемое сопло из латуни. Колба выполнена из прочного полиэтилена.

Отзывы о товаре Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1E, объем 1 л, ручной, (40366)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Комплектация
ручной опрыскиватель; упаковка
Объём топливного бака, л
1
Объём бака для раствора, л
1
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной опрыскиватель Grinda PS-1E 1 л 40366_z02 применяется для уничтожения насекомых, приносящих вред растениям, полива, влажной обработки поверхностей. Имеет удлиненное регулируемое сопло из латуни. Колба выполнена из прочного полиэтилена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1E, объем 1 л, ручной, (40366) - по цене 470 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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