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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059)

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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059) - фото 1
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059) - фото 2
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059) - фото 3
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
1.5
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059) - фото 1
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059) - фото 2
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059) - фото 3
  • Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720559
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059)
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
1.5
Высота, см
17
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х12
Вес, г.
320

Описание товара Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059)

Ручной опрыскиватель GRINDA PS-1.5 1.5 л 8-425059_z02 может пригодиться для орошения растений на садовом участке, опрыскивания насекомых-вредителей. Выполнен из прочного полиэтилена и имеет латунное сопло. Есть возможность регулировки струи.

Отзывы о товаре Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
1.5
Высота, см
17
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной опрыскиватель GRINDA PS-1.5 1.5 л 8-425059_z02 может пригодиться для орошения растений на садовом участке, опрыскивания насекомых-вредителей. Выполнен из прочного полиэтилена и имеет латунное сопло. Есть возможность регулировки струи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель помповый GRINDA PS-1.5, объем 1.5 л, ручной, (8-425059) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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