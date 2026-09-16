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Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073)

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Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073) - фото 1
Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073) - фото 2
Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073) - фото 3
Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073) - фото 4
Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объём топливного бака, л
1.5
Объём бака для раствора, л
1.5
  • Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073) - фото 1
  • Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073) - фото 2
  • Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073) - фото 3
  • Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073) - фото 4
  • Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720563
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073)
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Объём топливного бака, л
1.5
Объём бака для раствора, л
1.5
Высота, см
31
Ширина, см
12
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х12х12
Вес, г.
280

Описание товара Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073)

Ручной помповый опрыскиватель РОСТОК РП-1.5 1.5 л 425073 предназначен для дезинфекционных работ и ухода за растениями в овощеводстве, садоводстве, цветоводстве. Удобство использования. Форма рукояти позволяет комфортно держать распылитель. Колба изготовлена из полиэтилена, благодаря чему отличается небольшим весом и устойчивостью к ударам.

Отзывы о товаре Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Объём топливного бака, л
1.5
Объём бака для раствора, л
1.5
Высота, см
31
Ширина, см
12
Страна производитель
Россия
Описание
Ручной помповый опрыскиватель РОСТОК РП-1.5 1.5 л 425073 предназначен для дезинфекционных работ и ухода за растениями в овощеводстве, садоводстве, цветоводстве. Удобство использования. Форма рукояти позволяет комфортно держать распылитель. Колба изготовлена из полиэтилена, благодаря чему отличается небольшим весом и устойчивостью к ударам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель помповый РОСТОК РП-1.5, 1.5 л, ручной, (425073) - стоимость товара 410 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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