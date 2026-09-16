Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053)
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём топливного бака, л
2
Объём бака для раствора, л
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 720558
|
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560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
без двигателя
Комплектация
опрыскиватель, документация, упаковка
Объём топливного бака, л
2
Объём бака для раствора, л
2
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
42
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х13
Вес, г.
335
Описание товара Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053)
Ручной помповый опрыскиватель Grinda PS-2 2 л, колба из полиэтилена 425053 используется для защиты растений от вредителей и болезней. Для удобного использования предусмотрена регулировка струи. Колба выполнена из полиэтилена устойчива к ультрафиолетовым лучам.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
без двигателя
Комплектация
опрыскиватель, документация, упаковка
Объём топливного бака, л
2
Объём бака для раствора, л
2
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
42
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Ручной помповый опрыскиватель Grinda PS-2 2 л, колба из полиэтилена 425053 используется для защиты растений от вредителей и болезней. Для удобного использования предусмотрена регулировка струи. Колба выполнена из полиэтилена устойчива к ультрафиолетовым лучам.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель помповый GRINDA PS-2, 2 л, ручной (425053) - данный товар вы можете купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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