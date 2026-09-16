Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115)
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Характеристики
Описание товара Опрыскиватель переносной GRINDA TS-5, 5 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425115)
Описание опрыскивателя Grinda: Опрыскиватель Grinda — это надежный и удобный инструмент для обработки растений, помогающий эффективно ухаживать за садом или огородом. Спроектированный с ранцевой конструкцией, он обеспечивает комфортное ношение и использование на протяжении долгих часов работы. Благодаря своей легковесности (всего 1,3 кг) и компактным размерам (высота 44 см и ширина 18 см), опрыскиватель не доставляет лишнего дискомфорта в процессе эксплуатации. Опрыскиватель Grinda оснащен баком объемом 5 литров, что позволяет покрывать значительные площади растений за одно наполнение. Это делает его отличным выбором для средних и больших садоводов, стремящихся к качественной обработке своих насаждений. Производится данное устройство в Китае, под брендом Grinda, который известен своим качеством и надежностью. Опрыскиватель Grinda станет незаменимым помощником для использования в сельском хозяйстве, садоводстве или на даче, позволяя с легкостью и эффективностью решать все задачи по уходу за растениями.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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