Top.Mail.Ru
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745)

39 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 1
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 2
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 3
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 4
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 5
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 6
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 7
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 8
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 9
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 10
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 11
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 12
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 13
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 14
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 15
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 16
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 17
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 18
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
нет
Объём топливного бака, л
5
Объём бака для раствора, л
5
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 1
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 2
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 3
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 4
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 5
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 6
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 7
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 8
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 9
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 10
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 11
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 12
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 13
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 14
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 15
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 16
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 17
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 18
  • Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658109
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745)
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Баллон с насосом - 1 штШтанга (гайка + резиновое кольцо) - 2 штРукоятка - 1 шт
Ранцевая конструкция
нет
Объём топливного бака, л
5
Объём бака для раствора, л
5
Длина штанги, м
1
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
40
Ширина, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х19
Вес, кг.
2

Описание товара Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745)

Ручной усиленный опрыскиватель Palisad 64745 вместительностью 5 л, с горловиной, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для защиты садово-огородных культур от вредителей и болезней, а также для внесения удобрений. Предназначен для работы на дачном участке. Бак отличается повышенной прочностью за счет усиленных стенок и дна. Опрыскиватель можно повесить на плечо, освободив руки для более комфортной работы.

Преимущества

  • Контроль напора подачи жидкости — опрыскиватель оснащен регулируемой распыляющей головкой.
  • Простая подготовка к работе — благодаря широкой горловине можно быстро и аккуратно наполнить емкость раствором.
  • Устойчивость — опрыскиватель не опрокидывается, если его поставить на землю.
  • Возможность непрерывного распыления — специальный фиксатор удерживает курок в нажатом положении.
  • Безопасная эксплуатация — автоматический предохранительный клапан предотвращает образование избыточного давления.
  • Защита от засорения — водозаборный шланг оснащен фильтром.
  • Отслеживание расхода жидкости — на баке имеется мерная шкала.
  • Удобная транспортировка — ручка насоса фиксируется и может использоваться для перемещения опрыскивателя.

Отзывы о товаре Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745)

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Федор Я.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел этот опрыскиватель и остался очень доволен. Он соответствует всем моим ожиданиям, а может быть, даже превосходит их. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Alex T.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал, привезли быстро. Опрыскиватель качественный, соответствует фото и описанию. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Галина И.

Достоинства:


Комментарий:
качественный, хороший товар. Работать одно удовольствие им
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Жанна А.

Достоинства:


Комментарий:
опрыскиватель неплохой, удочка, при соединении кривая, . выровнять опасаюсь, может сломаться
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Соотношение цена-качество на высоте. Опрыскиватель полностью оправдал ожидания. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука, тесть оценил
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный опрыскиватель! Всё как заявлено, качество на высоте. Очень рад, что выбрал именно тут. Спасибо продавцу за быструю отправку
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Терещенко Денис

Достоинства:


Комментарий:
отличный опрыскиватель работает хорошо нигде не травит и не капает
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
пока все хорошо, удобный. накачивается быстро, распыляет замечательно.ручка длинная
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель пришёл вовремя, в отличном состоянии. Очень доволен качеством и внешним видом, точно соответствует описанию. Буду рекомендовать
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественный товар. Сама ещё не пользовалась.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Получил в ПВЗ хорошо упакованы в полной комплектации. говорить о качестве пока рано, полагаю,что это можно будет сделать,хотя бы,после 3 месяцев эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
все прекрасно.Упакован хорошо,собирается легко,пластик плотный.В процессе эксплуатации никаких дефектов не выявлено.Конечно распыление душем не очень дальнобойное,струей бьет метра на полтора - два. Удочка достаточно длинная,шланг гибкий,на заборной трубке фильтр от примесей.Давление держит средне,но я работала в режиме непрерывного распыления,это очень удобно.Есть тонкости,чтобы вынуть весь насос,нужно выступом на ручке поршня попасть в имеющийся паз,закрепить,и только потом выкручивать.Если выкрутить только поршень,поворачивая пробку,колба поршня останется внутри.Выкручивать против часовой стрелки. В общем,вполне достойный опрыскиватель,легкий и симпатичный.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
В деле еще не опробовал, так вроде все целое, одно уплотнительное колечко на удочке растресканное, за это снимаю одну звезду.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший опрыскиватель. Беру уже второй раз такой же. Удобно заливать жидкости, горловина в виде воронки. Первый не уберёг, зимой жидкость не слил до конца, дно рвануло. Пробовал запаять, но давление разрывает со временем платку.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в коробке всё аккуратно упаковано. Брали в подарок, как работает пока не знаю.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный опрыскиватель, технологичный, удобный, мне и мужу очень понравился, к покупке рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Лёв Д.

Достоинства:


Комментарий:
Объем небольшой, поэтому не устаю. Распиливает любой раствор, расход нормальный, вовремя работы проблем не возникло.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Теперь процесс опрыскивания превратился не в физический труд, а приятную прогулку. Все просто и легко. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Никаких нареканий, только положительные эмоции.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
для ХМ-ки самое то! все детали пластиковые! баллон крепкий, воздух нигде не травит. сеточка на заборной трубке.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Артём Р.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный для обработки растений на участке. Емкость бака 5литров не тяжелый, и вполне хватает для небольшого участка.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Большой напор. Мягкая резина на шланге, гнется в любую сторону, при этом резина плотная, перегибов нет, следить каждый раз за шлангом не обязательно.Распыляет равномерно.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Тимур Э.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой, цена оправдывает качество
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Ярослав К.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель пришел в идеальном состоянии, абсолютно соответствует описанию. Очень доволен покупкой, советую всем
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Мирослав Е.

Достоинства:


Комментарий:
Удачная модель, обьем то что нужно и расход не быстрый, работать удобно цена выгодная
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
В эксплуатации показал себя хорошо. Ценник устроил. Опрыскиваю им растения от вредителей, носить удобно.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Денис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель пришел в целости и сохранности, работает отлично. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Арсений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Искал именно такой опрыскиватель, и нашел его здесь. Отлично справляется со своими задачами, никаких нареканий. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Николай У.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный опрыскиватель, обьем самый оптимальный. Работать легко и быстро им. Цена очень хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Игорь Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, качество на высоте. Доставка быстрая, упаковка надежная. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купил по рекомендации, и ни разу не пожалел. Удобный, качественный и надежный. Обязательно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Давид А.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный, добротно сделан. Опрыскивает очень быстро, только успевай подносить. Очень удобный опрыскиватель. Жена давно хотела.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
По цене и качеству этот опрыскиватель один из лучших! Пользуюсь ежедневно, никаких проблем. Доставка тоже порадовала - быстро и удобно
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нужная вещь для сада и огорода. Опрыскивать можно всё, удобно и выгодно, качество хорошее. Низкая цена со скидками,в комплекте всë есть.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Отлично выручил. Удобно опрыскивать высокие деревья и кустарники.Отработал сезон без нареканий. Оптимальная цена по сравнению с аналогичными опрыскивателями.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление хорошее, но проверить работу не могу, т.к крышка закручена так, что ее невозможно открутить. Как это сделать неизвестно. Надеюсь грубая мужская сила поможет.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Валер И.

Достоинства:


Комментарий:
Решил брать небольшой, чтобы удобно и легко было работать, справляется отлично. Качество и функциональность хорошая.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Баллон с насосом - 1 штШтанга (гайка + резиновое кольцо) - 2 штРукоятка - 1 шт
Ранцевая конструкция
нет
Объём топливного бака, л
5
Объём бака для раствора, л
5
Длина штанги, м
1
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
40
Ширина, см
16
Страна производитель
Китай
Описание

Ручной усиленный опрыскиватель Palisad 64745 вместительностью 5 л, с горловиной, насосом, шлангом и разбрызгивателем, используется для защиты садово-огородных культур от вредителей и болезней, а также для внесения удобрений. Предназначен для работы на дачном участке. Бак отличается повышенной прочностью за счет усиленных стенок и дна. Опрыскиватель можно повесить на плечо, освободив руки для более комфортной работы.

Преимущества

  • Контроль напора подачи жидкости — опрыскиватель оснащен регулируемой распыляющей головкой.
  • Простая подготовка к работе — благодаря широкой горловине можно быстро и аккуратно наполнить емкость раствором.
  • Устойчивость — опрыскиватель не опрокидывается, если его поставить на землю.
  • Возможность непрерывного распыления — специальный фиксатор удерживает курок в нажатом положении.
  • Безопасная эксплуатация — автоматический предохранительный клапан предотвращает образование избыточного давления.
  • Защита от засорения — водозаборный шланг оснащен фильтром.
  • Отслеживание расхода жидкости — на баке имеется мерная шкала.
  • Удобная транспортировка — ручка насоса фиксируется и может использоваться для перемещения опрыскивателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Федор Я.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел этот опрыскиватель и остался очень доволен. Он соответствует всем моим ожиданиям, а может быть, даже превосходит их. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Alex T.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал, привезли быстро. Опрыскиватель качественный, соответствует фото и описанию. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Галина И.

Достоинства:


Комментарий:
качественный, хороший товар. Работать одно удовольствие им
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Жанна А.

Достоинства:


Комментарий:
опрыскиватель неплохой, удочка, при соединении кривая, . выровнять опасаюсь, может сломаться
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Соотношение цена-качество на высоте. Опрыскиватель полностью оправдал ожидания. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука, тесть оценил
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный опрыскиватель! Всё как заявлено, качество на высоте. Очень рад, что выбрал именно тут. Спасибо продавцу за быструю отправку
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Терещенко Денис

Достоинства:


Комментарий:
отличный опрыскиватель работает хорошо нигде не травит и не капает
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
пока все хорошо, удобный. накачивается быстро, распыляет замечательно.ручка длинная
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель пришёл вовремя, в отличном состоянии. Очень доволен качеством и внешним видом, точно соответствует описанию. Буду рекомендовать
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественный товар. Сама ещё не пользовалась.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Получил в ПВЗ хорошо упакованы в полной комплектации. говорить о качестве пока рано, полагаю,что это можно будет сделать,хотя бы,после 3 месяцев эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
все прекрасно.Упакован хорошо,собирается легко,пластик плотный.В процессе эксплуатации никаких дефектов не выявлено.Конечно распыление душем не очень дальнобойное,струей бьет метра на полтора - два. Удочка достаточно длинная,шланг гибкий,на заборной трубке фильтр от примесей.Давление держит средне,но я работала в режиме непрерывного распыления,это очень удобно.Есть тонкости,чтобы вынуть весь насос,нужно выступом на ручке поршня попасть в имеющийся паз,закрепить,и только потом выкручивать.Если выкрутить только поршень,поворачивая пробку,колба поршня останется внутри.Выкручивать против часовой стрелки. В общем,вполне достойный опрыскиватель,легкий и симпатичный.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
В деле еще не опробовал, так вроде все целое, одно уплотнительное колечко на удочке растресканное, за это снимаю одну звезду.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший опрыскиватель. Беру уже второй раз такой же. Удобно заливать жидкости, горловина в виде воронки. Первый не уберёг, зимой жидкость не слил до конца, дно рвануло. Пробовал запаять, но давление разрывает со временем платку.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в коробке всё аккуратно упаковано. Брали в подарок, как работает пока не знаю.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный опрыскиватель, технологичный, удобный, мне и мужу очень понравился, к покупке рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Лёв Д.

Достоинства:


Комментарий:
Объем небольшой, поэтому не устаю. Распиливает любой раствор, расход нормальный, вовремя работы проблем не возникло.
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Теперь процесс опрыскивания превратился не в физический труд, а приятную прогулку. Все просто и легко. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Никаких нареканий, только положительные эмоции.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
для ХМ-ки самое то! все детали пластиковые! баллон крепкий, воздух нигде не травит. сеточка на заборной трубке.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Артём Р.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный для обработки растений на участке. Емкость бака 5литров не тяжелый, и вполне хватает для небольшого участка.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Большой напор. Мягкая резина на шланге, гнется в любую сторону, при этом резина плотная, перегибов нет, следить каждый раз за шлангом не обязательно.Распыляет равномерно.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Тимур Э.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен покупкой, цена оправдывает качество
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Ярослав К.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель пришел в идеальном состоянии, абсолютно соответствует описанию. Очень доволен покупкой, советую всем
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Мирослав Е.

Достоинства:


Комментарий:
Удачная модель, обьем то что нужно и расход не быстрый, работать удобно цена выгодная
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
В эксплуатации показал себя хорошо. Ценник устроил. Опрыскиваю им растения от вредителей, носить удобно.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Денис Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель пришел в целости и сохранности, работает отлично. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Арсений Е.

Достоинства:


Комментарий:
Искал именно такой опрыскиватель, и нашел его здесь. Отлично справляется со своими задачами, никаких нареканий. Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Николай У.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный опрыскиватель, обьем самый оптимальный. Работать легко и быстро им. Цена очень хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Игорь Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, качество на высоте. Доставка быстрая, упаковка надежная. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купил по рекомендации, и ни разу не пожалел. Удобный, качественный и надежный. Обязательно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Давид А.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный, добротно сделан. Опрыскивает очень быстро, только успевай подносить. Очень удобный опрыскиватель. Жена давно хотела.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
По цене и качеству этот опрыскиватель один из лучших! Пользуюсь ежедневно, никаких проблем. Доставка тоже порадовала - быстро и удобно
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нужная вещь для сада и огорода. Опрыскивать можно всё, удобно и выгодно, качество хорошее. Низкая цена со скидками,в комплекте всë есть.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Отлично выручил. Удобно опрыскивать высокие деревья и кустарники.Отработал сезон без нареканий. Оптимальная цена по сравнению с аналогичными опрыскивателями.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Общее впечатление хорошее, но проверить работу не могу, т.к крышка закручена так, что ее невозможно открутить. Как это сделать неизвестно. Надеюсь грубая мужская сила поможет.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Валер И.

Достоинства:


Комментарий:
Решил брать небольшой, чтобы удобно и легко было работать, справляется отлично. Качество и функциональность хорошая.


Опрыскиватель 5 л, ручной, усиленный, с горловиной, насосом, шлангом, разбрызгивателем Palisad (64745) - по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...