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Опрыскиватель Raco 4242-55/552 1,5л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель Raco 4242-55/552 1,5л

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Опрыскиватель Raco 4242-55/552 1,5л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
1 080 руб.  1 111 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341820
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опрыскиватель Raco 4242-55/552 1,5л
1 080 руб. -3%
1 111 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
1.5
Высота, см
27.5
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х12
Вес, г.
320

Описание товара Опрыскиватель Raco 4242-55/552 1,5л

Опрыскиватель RACO Эксперт 4242-55/552 используется в доме или на даче для разбрызгивания воды для цветов. Регулятор напора струи позволяет выставить нужный режим - от сильной  струи до распыления. Установка фиксированного потока упрощает продолжительную работу.

Отзывы о товаре Опрыскиватель Raco 4242-55/552 1,5л




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
1.5
Высота, см
27.5
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Опрыскиватель RACO Эксперт 4242-55/552 используется в доме или на даче для разбрызгивания воды для цветов. Регулятор напора струи позволяет выставить нужный режим - от сильной  струи до распыления. Установка фиксированного потока упрощает продолжительную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель Raco 4242-55/552 1,5л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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