Опрыскиватель Raco 4242-55/552 1,5л
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%1 080 руб. 1 111 руб.
В наличии
Код товара: 341820
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 080 руб. -3%
1 111 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
1.5
Высота, см
27.5
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х12
Вес, г.
320
Описание товара Опрыскиватель Raco 4242-55/552 1,5л
Опрыскиватель RACO Эксперт 4242-55/552 используется в доме или на даче для разбрызгивания воды для цветов. Регулятор напора струи позволяет выставить нужный режим - от сильной струи до распыления. Установка фиксированного потока упрощает продолжительную работу.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
1.5
Высота, см
27.5
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Опрыскиватель RACO Эксперт 4242-55/552 используется в доме или на даче для разбрызгивания воды для цветов. Регулятор напора струи позволяет выставить нужный режим - от сильной струи до распыления. Установка фиксированного потока упрощает продолжительную работу.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель Raco 4242-55/552 1,5л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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