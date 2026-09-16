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Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119)

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Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 1
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 2
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 3
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 4
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 5
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 6
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 7
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 8
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 9
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 10
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 11
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 12
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 13
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 14
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 15
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
10
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 1
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 2
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 3
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 4
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 5
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 6
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 7
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 8
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 9
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 10
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 11
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 12
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 13
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 14
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 15
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 310 руб.  1 680 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697025
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119)
1 310 руб. -22%
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
10
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
62
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х19х19
Вес, кг.
1.91

Описание товара Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119)

Опрыскиватель переносной GRINDA 8-425119 предназначен для работ по защите растений от вредителей и болезней. Опрыскиватели GRINDA - это незаменимый помощник, который сделает Ваш уход за растениями ещё более простым и эффективным.

Отзывы о товаре Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
10
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Высота, см
62
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Опрыскиватель переносной GRINDA 8-425119 предназначен для работ по защите растений от вредителей и болезней. Опрыскиватели GRINDA - это незаменимый помощник, который сделает Ваш уход за растениями ещё более простым и эффективным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель переносной GRINDA TS-10, 10 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425119) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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