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Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117)

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Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117) - фото 1
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117) - фото 2
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117) - фото 3
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117) - фото 4
Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
8
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117) - фото 1
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117) - фото 2
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117) - фото 3
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117) - фото 4
  • Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697028
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117)
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
опрыскиватель, плечевой ремень, инструкция
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
8
Наличие помпы
Да
Высота, см
18
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х19х19
Вес, кг.
1.7

Описание товара Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117)

Опрыскиватель переносной GRINDA 8-425117_z02, предназначен для работ по защите растений от вредителей и болезней

Отзывы о товаре Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
опрыскиватель, плечевой ремень, инструкция
Объём топливного бака, л
0
Объём бака для раствора, л
8
Наличие помпы
Да
Высота, см
18
Ширина, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Опрыскиватель переносной GRINDA 8-425117_z02, предназначен для работ по защите растений от вредителей и болезней
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель переносной GRINDA TS-8, 8 л, широкая горловина, устойчивое днище, (8-425117) – стоимость товара 1210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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