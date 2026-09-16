Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
В наличии
Код товара: 697032
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
7
Высота, см
47.5
Ширина, см
18
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
48х18х1
Вес, кг.
1.12
Описание товара Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117)
Переносной опрыскиватель РОСТОК RT-7 7 л, с фибергласовым удлинителем 425117 используется для работ по защите садовых или домашних растений. Имеется клапан сброса давления и регулируемое сопло. Данный опрыскиватель на 8 литров можно использовать для дезинфекции помещений.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
7
Высота, см
47.5
Ширина, см
18
Страна производитель
Россия
Переносной опрыскиватель РОСТОК RT-7 7 л, с фибергласовым удлинителем 425117 используется для работ по защите садовых или домашних растений. Имеется клапан сброса давления и регулируемое сопло. Данный опрыскиватель на 8 литров можно использовать для дезинфекции помещений.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель переносной РОСТОК RT-7, 7 л, первичный полипропилен, (425117) - стоимость товара 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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