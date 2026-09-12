Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK)
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK)
Внешний жесткий диск Silicon Power представляет собой надежное и современное решение для хранения данных, идеально подходящее для пользователей, ценящих производительность и компактность. Благодаря твердотельной технологии (SSD), этот накопитель обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную надежность по сравнению с традиционными жесткими дисками. С форм-фактором всего 1.8 дюйма и легким пластиковым корпусом, накопитель отличается компактностью и удобством в транспортировке, что делает его отличным выбором для активных пользователей, которым важно иметь доступ к данным в любом месте. Объем в 1 Тб позволяет хранить большое количество файлов, будь то документы, фотографии, видео или приложения. Элегантный черный цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, который будет отлично сочетаться с любой техникой. Бренд Silicon Power известен своим вниманием к качеству и инновационности, обеспечивая пользователей надежными устройствами для хранения данных. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C гарантирует быструю передачу данных и совместимость с современными устройствами, что делает этот накопитель универсальным решением для хранения и резервного копирования информации. Внешний жесткий диск Silicon Power — это сочетание производительности, компактности и стиля, подходящее для самых требовательных пользователей.
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