Подставка UGREEN LP106 (50747) черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
В наличии
Код товара: 657707
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
410 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
150
Описание товара Подставка UGREEN LP106 (50747) черный
Благодаря небольшому размеру 3,74 x 3,35 подставку для мобильного телефона UGREEN легко сложить и положить в карман. Идеальный компаньон для путешествий, дома и в офисе. Просто отрегулируйте и выберите предпочтительные углы обзора от 15° до 100°. Подставка-держатель для настольного телефона UGREEN удерживает ваш смартфон или мини-планшет под удобным углом, идеально подходит для просмотра видео, чтения, записи видео, просмотра веб-страниц, игр или звонков по facetime.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Благодаря небольшому размеру 3,74 x 3,35 подставку для мобильного телефона UGREEN легко сложить и положить в карман. Идеальный компаньон для путешествий, дома и в офисе. Просто отрегулируйте и выберите предпочтительные углы обзора от 15° до 100°. Подставка-держатель для настольного телефона UGREEN удерживает ваш смартфон или мини-планшет под удобным углом, идеально подходит для просмотра видео, чтения, записи видео, просмотра веб-страниц, игр или звонков по facetime.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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