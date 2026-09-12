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Подставка UGREEN LP106 (50747) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка UGREEN LP106 (50747) черный

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Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 1
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 2
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 3
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 4
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 5
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 6
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 7
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 8
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 9
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 10
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 11
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 12
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 13
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 14
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 1
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 2
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 3
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 4
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 5
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 6
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 7
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 8
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 9
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 10
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 11
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 12
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 13
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 14
  • Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 657707
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Подставка UGREEN LP106 (50747) черный
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
150

Описание товара Подставка UGREEN LP106 (50747) черный

Благодаря небольшому размеру 3,74 x 3,35 подставку для мобильного телефона UGREEN легко сложить и положить в карман. Идеальный компаньон для путешествий, дома и в офисе. Просто отрегулируйте и выберите предпочтительные углы обзора от 15° до 100°. Подставка-держатель для настольного телефона UGREEN удерживает ваш смартфон или мини-планшет под удобным углом, идеально подходит для просмотра видео, чтения, записи видео, просмотра веб-страниц, игр или звонков по facetime.

Отзывы о товаре Подставка UGREEN LP106 (50747) черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Описание
Благодаря небольшому размеру 3,74 x 3,35 подставку для мобильного телефона UGREEN легко сложить и положить в карман. Идеальный компаньон для путешествий, дома и в офисе. Просто отрегулируйте и выберите предпочтительные углы обзора от 15° до 100°. Подставка-держатель для настольного телефона UGREEN удерживает ваш смартфон или мини-планшет под удобным углом, идеально подходит для просмотра видео, чтения, записи видео, просмотра веб-страниц, игр или звонков по facetime.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка UGREEN LP106 (50747) черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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