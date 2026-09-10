Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black
Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black – ручной штатив-монопод, предназначенный для создания селфи-снимков. Качественная сталь, используемая для изготовления устройства, отличается высокой прочностью. Мобильное устройство надежно удерживается в специальной рамке, полностью исключая падение. Удобная ручка и ремешок на запястье создают комфортные условия для использования монопода Mango Device Look MD-SM10, Black.Особенности:
- Интерфейс – Bluetooth;
- Емкость аккумулятора 60 мАч;
- Время работы – 20 часов;
- Время ожидания в спящем режиме – 72 часа;
- Время зарядки – 30 минут;
- Максимальная длина – 80 см;
- Bluetooth кнопки в самом устройстве;
- Мгновенная синхронизация с мобильным устройством;
- Материал выдвижного механизма – сталь;
- Прочное закрепление мобильного устройства;
- Цвет – черный;
- Русифицированная инструкция.
- Монопод Mango Device Look MD-SM10, Blac;
- Кабель USB;
- Ремешок;
- Упаковка-блистер.
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Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black – ручной штатив-монопод, предназначенный для создания селфи-снимков. Качественная сталь, используемая для изготовления устройства, отличается высокой прочностью. Мобильное устройство надежно удерживается в специальной рамке, полностью исключая падение. Удобная ручка и ремешок на запястье создают комфортные условия для использования монопода Mango Device Look MD-SM10, Black.Особенности:
- Интерфейс – Bluetooth;
- Емкость аккумулятора 60 мАч;
- Время работы – 20 часов;
- Время ожидания в спящем режиме – 72 часа;
- Время зарядки – 30 минут;
- Максимальная длина – 80 см;
- Bluetooth кнопки в самом устройстве;
- Мгновенная синхронизация с мобильным устройством;
- Материал выдвижного механизма – сталь;
- Прочное закрепление мобильного устройства;
- Цвет – черный;
- Русифицированная инструкция.
- Монопод Mango Device Look MD-SM10, Blac;
- Кабель USB;
- Ремешок;
- Упаковка-блистер.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
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