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Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black

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Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монопод
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 45302
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Характеристики

Бренд
Mango
Тип товара
Монопод
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black

Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black – ручной штатив-монопод, предназначенный для создания селфи-снимков. Качественная сталь, используемая для изготовления устройства, отличается высокой прочностью. Мобильное устройство надежно удерживается в специальной рамке, полностью исключая падение. Удобная ручка и ремешок на запястье создают комфортные условия для использования монопода Mango Device Look MD-SM10, Black.

Особенности:
  • Интерфейс – Bluetooth;
  • Емкость аккумулятора 60 мАч;
  • Время работы – 20 часов;
  • Время ожидания в спящем режиме – 72 часа;
  • Время зарядки – 30 минут;
  • Максимальная длина – 80 см;
  • Bluetooth кнопки в самом устройстве;
  • Мгновенная синхронизация с мобильным устройством;
  • Материал выдвижного механизма – сталь;
  • Прочное закрепление мобильного устройства;
  • Цвет – черный;
  • Русифицированная инструкция.
Комплектация:
  • Монопод Mango Device Look MD-SM10, Blac;
  • Кабель USB;
  • Ремешок;
  • Упаковка-блистер.

Отзывы о товаре Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Mango
Тип товара
Монопод
Страна производитель
Китай
Описание

Монопод Mango Device Look MD-SM10, Black – ручной штатив-монопод, предназначенный для создания селфи-снимков. Качественная сталь, используемая для изготовления устройства, отличается высокой прочностью. Мобильное устройство надежно удерживается в специальной рамке, полностью исключая падение. Удобная ручка и ремешок на запястье создают комфортные условия для использования монопода Mango Device Look MD-SM10, Black.

Особенности:
  • Интерфейс – Bluetooth;
  • Емкость аккумулятора 60 мАч;
  • Время работы – 20 часов;
  • Время ожидания в спящем режиме – 72 часа;
  • Время зарядки – 30 минут;
  • Максимальная длина – 80 см;
  • Bluetooth кнопки в самом устройстве;
  • Мгновенная синхронизация с мобильным устройством;
  • Материал выдвижного механизма – сталь;
  • Прочное закрепление мобильного устройства;
  • Цвет – черный;
  • Русифицированная инструкция.
Комплектация:
  • Монопод Mango Device Look MD-SM10, Blac;
  • Кабель USB;
  • Ремешок;
  • Упаковка-блистер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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