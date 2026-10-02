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Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285)

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Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 1
Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 2
Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 3
Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 4
Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 5
Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 6
Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 7
Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 8
Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 9
Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 10
Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 11
Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 12
Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 13
Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 1
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 2
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 3
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 4
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 5
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 6
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 7
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 8
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 9
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 10
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 11
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 12
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 13
  • Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651082
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х2
Вес, г.
93

Описание товара Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285)

Твердый материал ABS премиум-класса делает его прочным и безопасным, Противоскользящие силиконовые накладки защитят ваше устройство от царапин.

Отзывы о товаре Подставка для телефона UGREEN цвет белый (30285)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Описание
Твердый материал ABS премиум-класса делает его прочным и безопасным, Противоскользящие силиконовые накладки защитят ваше устройство от царапин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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