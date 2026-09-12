Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001)
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Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656633
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х2
Вес, г.
37
Описание товара Подставка для телефона Baseus Foldable Bracket Black (LUXZ000001)
Сняв защитный слой клея и приклеив основание складного вращающегося кронштейна Baseus к телефону, вы можете безопасно им пользоваться и не держать телефон в руках. Этот продукт изготовлен из ABS-пластика и Поликарбоната и обеспечивает хорошую производительность. Общий вес этой подставки составляет 6,5 грамма, а ее размеры — 63 ? 26,3 ?? 4 мм. Благодаря толщине этой подставки 4 мм, установив ее на тыльную сторону телефона, вы не заметите ее наличия. После снятия этой подставки с телефона на задней части телефона от нее не остается и следа.
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Сняв защитный слой клея и приклеив основание складного вращающегося кронштейна Baseus к телефону, вы можете безопасно им пользоваться и не держать телефон в руках. Этот продукт изготовлен из ABS-пластика и Поликарбоната и обеспечивает хорошую производительность. Общий вес этой подставки составляет 6,5 грамма, а ее размеры — 63 ? 26,3 ?? 4 мм. Благодаря толщине этой подставки 4 мм, установив ее на тыльную сторону телефона, вы не заметите ее наличия. После снятия этой подставки с телефона на задней части телефона от нее не остается и следа.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
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