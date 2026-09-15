Top.Mail.Ru
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 1
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 2
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 3
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 4
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 5
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 6
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 7
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 8
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 9
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 10
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 11
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 12
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 13
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 14
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 15
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 16
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 17
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 18
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 19
Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 1
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 2
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 3
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 4
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 5
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 6
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 7
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 8
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 9
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 10
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 11
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 12
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 13
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 14
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 15
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 16
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 17
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 18
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 19
  • Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651050
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х6
Вес, г.
355

Описание товара Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488)

Освободи руки, чтобы смотреть фильмы, снимать видео, читать рецепты, играть в игры и т. д. Гибкий держатель легко вращается и не требует усилий. Держатель подходит для крепления на поверхность шириной до 8 см, хорошо подходит для различных столов, полок, столов на кухне, в спальне, гостиной, офисе и т. д. Этот удобный держатель для телефона позволяет вращать его на 360° для идеального просмотра и оптимального положения вашего устройства. Длина гибкого держателя (80 см) идеально подходит для удовлетворения различных потребностей.

Отзывы о товаре Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Описание
Освободи руки, чтобы смотреть фильмы, снимать видео, читать рецепты, играть в игры и т. д. Гибкий держатель легко вращается и не требует усилий. Держатель подходит для крепления на поверхность шириной до 8 см, хорошо подходит для различных столов, полок, столов на кухне, в спальне, гостиной, офисе и т. д. Этот удобный держатель для телефона позволяет вращать его на 360° для идеального просмотра и оптимального положения вашего устройства. Длина гибкого держателя (80 см) идеально подходит для удовлетворения различных потребностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для телефона с кронштейном UGREEN (30488) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...