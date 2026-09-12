Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM)
Стильные беспроводные наушники с оригинальным креплением, предотвращающим случайную потерю устройства. Характеризуются чистым звучанием на любой громкости и хорошей автономностью. Обладают влагозащищенным корпусом. Совместимы с гаджетами на базе Android и iOS. Подходят для разговоров без использования рук. Эргономика и защита. Благодаря креплению с помощью заушины наушники Honor Choice OWS Earbuds надежно фиксируются, не смещаются и не выпадают. Ножка отсутствует, что также повышает комфорт — ничто не цепляется за волосы или одежду. Можно заниматься спортом, активно двигаться и не бояться потерять гаджет. На активные сценарии использования в любых условиях направлен и корпус с классом влагозащиты IP54. Он не боится брызг воды и капель пота.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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