Top.Mail.Ru
Коврик для мыши Havit MP846 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коврик для мыши Havit MP846 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коврик для мыши Havit MP846 черный - фото 1
Коврик для мыши Havit MP846 черный - фото 2
Коврик для мыши Havit MP846 черный - фото 3
Коврик для мыши Havit MP846 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Havit MP846 черный - фото 1
  • Коврик для мыши Havit MP846 черный - фото 2
  • Коврик для мыши Havit MP846 черный - фото 3
  • Коврик для мыши Havit MP846 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
300 руб.  490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656511
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Havit
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
27х13х6
Вес, г.
100

Описание товара Коврик для мыши Havit MP846 черный

Коврик для мыши Havit MP846 – это идеальное решение для повышения комфорта и эффективности вашей работы. Он имеет глубину 210 мм, ширину 250 мм и толщину 2 мм. Коврик изготовлен из высококачественных материалов и произведен в Китае. Он обеспечивает максимальную плавность движения мыши и предотвращает ее скольжение. Коврик для мыши Havit позволяет играть и работать дольше, без боли в руках.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Havit MP846 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Havit
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
Коврик для мыши Havit MP846 – это идеальное решение для повышения комфорта и эффективности вашей работы. Он имеет глубину 210 мм, ширину 250 мм и толщину 2 мм. Коврик изготовлен из высококачественных материалов и произведен в Китае. Он обеспечивает максимальную плавность движения мыши и предотвращает ее скольжение. Коврик для мыши Havit позволяет играть и работать дольше, без боли в руках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для мыши Havit MP846 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...