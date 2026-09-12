Коврик для мыши Havit MP846 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%300 руб. 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656511
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х13х6
Вес, г.
100
Описание товара Коврик для мыши Havit MP846 черный
Коврик для мыши Havit MP846 – это идеальное решение для повышения комфорта и эффективности вашей работы. Он имеет глубину 210 мм, ширину 250 мм и толщину 2 мм. Коврик изготовлен из высококачественных материалов и произведен в Китае. Он обеспечивает максимальную плавность движения мыши и предотвращает ее скольжение. Коврик для мыши Havit позволяет играть и работать дольше, без боли в руках.
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Коврик для мыши Havit MP846 – это идеальное решение для повышения комфорта и эффективности вашей работы. Он имеет глубину 210 мм, ширину 250 мм и толщину 2 мм. Коврик изготовлен из высококачественных материалов и произведен в Китае. Он обеспечивает максимальную плавность движения мыши и предотвращает ее скольжение. Коврик для мыши Havit позволяет играть и работать дольше, без боли в руках.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, игровые, с принтом
Коврик для мыши Havit MP846 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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