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Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560)

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Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 1
Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 2
Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 3
Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 4
Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 5
Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 6
Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 7
Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 8
Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 9
Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
  • Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 1
  • Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 2
  • Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 3
  • Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 4
  • Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 5
  • Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 6
  • Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 7
  • Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 8
  • Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 9
  • Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
330 руб.  510 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250126
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560)
330 руб. -35%
510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
29
Материал
ткань
Цвет
черный/красный
Ширина, см
6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
28х5х5
Вес, г.
200

Описание товара Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560)

Подходит для оптических и лазерных мышей с любой чувствительностью и любым типом сенсора. Большой размер для удобной работы на низком разрешении. Не скользящая каучуковая основа надежно фиксируется на любой поверхности. Гладкая поверхность. Тип поверхности: Control.

Отзывы о товаре Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
29
Материал
ткань
Цвет
черный/красный
Ширина, см
6
Страна производитель
Россия
Описание
Подходит для оптических и лазерных мышей с любой чувствительностью и любым типом сенсора. Большой размер для удобной работы на низком разрешении. Не скользящая каучуковая основа надежно фиксируется на любой поверхности. Гладкая поверхность. Тип поверхности: Control.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик Defender Black M 360x270x3 мм, ткань/резина (50560) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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