Корпус HAFF 2819-U3 без БП
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Характеристики
Описание товара Корпус HAFF 2819-U3 без БП
Корпус HAFF 2819-U3 представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компьютера. Он выполнен в черном цвете, что придает ему элегантный и современный вид. Типоразмер корпуса Mini-Tower обеспечивает компактность и удобство использования. Блок питания расположен сверху, что позволяет сэкономить пространство на рабочем столе. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов Micro-ATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера составляет 140 мм, а максимальная длина видеокарты - 320 мм. Корпус оснащен тремя внутренними отсеками 2,5 дюйма, двумя отсеками 3,5 дюйма и одним отсеком 5,25 дюйма. Это позволяет установить достаточное количество накопителей для хранения данных и других компонентов. Материал корпуса - сталь, что обеспечивает его прочность и долговечность.
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Теги товара: Нет, Игровой корпус
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Теги товара: Нет, Игровой корпус
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