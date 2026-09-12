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Корпус HAFF 2819-U3 без БП купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус HAFF 2819-U3 без БП

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Корпус HAFF 2819-U3 без БП - фото 1
Корпус HAFF 2819-U3 без БП - фото 2
Корпус HAFF 2819-U3 без БП - фото 3
Корпус HAFF 2819-U3 без БП - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус HAFF 2819-U3 без БП - фото 1
  • Корпус HAFF 2819-U3 без БП - фото 2
  • Корпус HAFF 2819-U3 без БП - фото 3
  • Корпус HAFF 2819-U3 без БП - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655900
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Характеристики

Бренд
HAFF
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x325
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, металл
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini Tower
Форм-фактор
Mini-ITX, mATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х18
Вес, кг.
3.79

Описание товара Корпус HAFF 2819-U3 без БП

Корпус HAFF 2819-U3 представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компьютера. Он выполнен в черном цвете, что придает ему элегантный и современный вид. Типоразмер корпуса Mini-Tower обеспечивает компактность и удобство использования. Блок питания расположен сверху, что позволяет сэкономить пространство на рабочем столе. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов Micro-ATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера составляет 140 мм, а максимальная длина видеокарты - 320 мм. Корпус оснащен тремя внутренними отсеками 2,5 дюйма, двумя отсеками 3,5 дюйма и одним отсеком 5,25 дюйма. Это позволяет установить достаточное количество накопителей для хранения данных и других компонентов. Материал корпуса - сталь, что обеспечивает его прочность и долговечность.



Теги товара: Нет, Игровой корпус

Отзывы о товаре Корпус HAFF 2819-U3 без БП




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Характеристики
Бренд
HAFF
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x325
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, металл
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini Tower
Форм-фактор
Mini-ITX, mATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус HAFF 2819-U3 представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компьютера. Он выполнен в черном цвете, что придает ему элегантный и современный вид. Типоразмер корпуса Mini-Tower обеспечивает компактность и удобство использования. Блок питания расположен сверху, что позволяет сэкономить пространство на рабочем столе. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов Micro-ATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера составляет 140 мм, а максимальная длина видеокарты - 320 мм. Корпус оснащен тремя внутренними отсеками 2,5 дюйма, двумя отсеками 3,5 дюйма и одним отсеком 5,25 дюйма. Это позволяет установить достаточное количество накопителей для хранения данных и других компонентов. Материал корпуса - сталь, что обеспечивает его прочность и долговечность.


Теги товара: Нет, Игровой корпус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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