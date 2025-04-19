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Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1)

2 Отзывы
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Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 1
Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 2
Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 3
Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 4
Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 5
Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 6
Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 7
Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 8
Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 9
Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 10
Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-1850 об/мин
  • Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 1
  • Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 2
  • Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 3
  • Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 4
  • Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 5
  • Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 6
  • Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 7
  • Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 8
  • Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 9
  • Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 10
  • Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655854
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-1850 об/мин
Уровень шума
29.4
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х11
Вес, кг.
1.64

Описание товара Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1)

Кулер DEEPCOOL AG620 может рассеивать до 260 Вт тепловой мощности, выделяемой ЦПУ, и является подходящим вариантом для теплонагруженной игровой сборки. Контактная площадка, которая непосредственно контактирует с крышкой центрального процессора и забирает выделенное ею тепло, в этой модели произведена из теплоемкой меди. Посредством 6 тепловых трубок тепло передается к алюминиевому радиатору, с поверхности которого рассеивается вентиляторами. Для более продуктивного отбора тепла у ЦПУ основание кулера башенного типа покрывается термопастой. За рассеивание тепла в кулере DEEPCOOL AG620 отвечают два вентилятора размером 120x120 мм с автоматической регулировкой оборотов. В процессе работы вентиляторы с подключением к разъему 4-pin могут вращаться со скоростью 300-1850 об/мин. Шумность системы охлаждения при максимальных оборотах кулеров – 29.4 дБ.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1)

Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Башня огонь. Смотриться классно, только приложение нужно скачать чтоб темпер показывал
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Наиль хаметгатин

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл ,всё в порядке с процессором справляется



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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
260
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
300-1850 об/мин
Уровень шума
29.4
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер DEEPCOOL AG620 может рассеивать до 260 Вт тепловой мощности, выделяемой ЦПУ, и является подходящим вариантом для теплонагруженной игровой сборки. Контактная площадка, которая непосредственно контактирует с крышкой центрального процессора и забирает выделенное ею тепло, в этой модели произведена из теплоемкой меди. Посредством 6 тепловых трубок тепло передается к алюминиевому радиатору, с поверхности которого рассеивается вентиляторами. Для более продуктивного отбора тепла у ЦПУ основание кулера башенного типа покрывается термопастой. За рассеивание тепла в кулере DEEPCOOL AG620 отвечают два вентилятора размером 120x120 мм с автоматической регулировкой оборотов. В процессе работы вентиляторы с подключением к разъему 4-pin могут вращаться со скоростью 300-1850 об/мин. Шумность системы охлаждения при максимальных оборотах кулеров – 29.4 дБ.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
Башня огонь. Смотриться классно, только приложение нужно скачать чтоб темпер показывал
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Наиль хаметгатин

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл ,всё в порядке с процессором справляется


Кулер Deepcool AG620 (R-AG620-BKNNMN-G-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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