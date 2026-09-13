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Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A)

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Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 1
Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 2
Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 3
Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 4
Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 5
Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 6
Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 7
Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 8
Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 9
Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 10
Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 11
Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-4000 об/мин
Уровень шума
29
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 6
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 7
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 8
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 9
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 10
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 11
  • Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718972
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-4000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х30
Вес, кг.
13.6

Описание товара Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A)

S12038-4K имеет широкий диапазон скоростей от 600 до 4000 об/мин, который может контролироваться либо с помощью ШИМ, либо с помощью регулирования напряжения. Этот широкий диапазон позволяет точно настраивать вентилятор в соответствии с конкретными требованиями сервера, обеспечивая эффективное охлаждение в различных условиях эксплуатации. Вентилятор оснащен стандартным 4-контактным разъемом, который также позволяет подключаться к 2-контактным или 3-контактным разъемам. Кабель длиной 30 см обеспечивает дополнительную гибкость в размещении вентилятора.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Arctic Cooling S12038-4K 3 Pack (ACFAN00303A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-4000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
S12038-4K имеет широкий диапазон скоростей от 600 до 4000 об/мин, который может контролироваться либо с помощью ШИМ, либо с помощью регулирования напряжения. Этот широкий диапазон позволяет точно настраивать вентилятор в соответствии с конкретными требованиями сервера, обеспечивая эффективное охлаждение в различных условиях эксплуатации. Вентилятор оснащен стандартным 4-контактным разъемом, который также позволяет подключаться к 2-контактным или 3-контактным разъемам. Кабель длиной 30 см обеспечивает дополнительную гибкость в размещении вентилятора.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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