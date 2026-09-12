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Беспроводные наушники QCY T17 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводные наушники QCY T17 White

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Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 3
Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 4
Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 5
Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 6
Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 7
Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 8
Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 9
Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 10
Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 11
Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 12
Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 1
  • Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 2
  • Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 3
  • Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 4
  • Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 5
  • Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 6
  • Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 7
  • Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 8
  • Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 9
  • Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 10
  • Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 11
  • Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 12
  • Беспроводные наушники QCY T17 White - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655300
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
85

Описание товара Беспроводные наушники QCY T17 White

Наушники TWS QCY T17 внутриканального типа имеют удобную посадку и практически не заметны на протяжении длительного использования. Модель подходит для прослушивания аудиокниг, подкастов, любимых мелодий дома или во время прогулок. Особая форма обеспечивает надежную посадку, поэтому наушники не выпадают при активном движении. Модель синхронизируется с телефоном или другими устройствами с помощью бесперебойного Bluetooth версии 5.1 с радиусом действия 10 м. Наушники TWS QCY T17 белого цвета имеют встроенный микрофон с технологией шумоподавления, что позволяет общаться с коллегами и друзьями без голосовых искажений. Модель оснащена мембранными 6-миллиметрвоыми излучателями. В комплекте есть док-станция для хранения и заряда. После извлечения из кейса, гарнитура автоматически синхронизируется со смартфоном. Время активного использования на одном заряде составляет 7.5 ч.

Отзывы о товаре Беспроводные наушники QCY T17 White




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS QCY T17 внутриканального типа имеют удобную посадку и практически не заметны на протяжении длительного использования. Модель подходит для прослушивания аудиокниг, подкастов, любимых мелодий дома или во время прогулок. Особая форма обеспечивает надежную посадку, поэтому наушники не выпадают при активном движении. Модель синхронизируется с телефоном или другими устройствами с помощью бесперебойного Bluetooth версии 5.1 с радиусом действия 10 м. Наушники TWS QCY T17 белого цвета имеют встроенный микрофон с технологией шумоподавления, что позволяет общаться с коллегами и друзьями без голосовых искажений. Модель оснащена мембранными 6-миллиметрвоыми излучателями. В комплекте есть док-станция для хранения и заряда. После извлечения из кейса, гарнитура автоматически синхронизируется со смартфоном. Время активного использования на одном заряде составляет 7.5 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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