Беспроводные наушники QCY T17 White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Беспроводные наушники QCY T17 White
Наушники TWS QCY T17 внутриканального типа имеют удобную посадку и практически не заметны на протяжении длительного использования. Модель подходит для прослушивания аудиокниг, подкастов, любимых мелодий дома или во время прогулок. Особая форма обеспечивает надежную посадку, поэтому наушники не выпадают при активном движении. Модель синхронизируется с телефоном или другими устройствами с помощью бесперебойного Bluetooth версии 5.1 с радиусом действия 10 м. Наушники TWS QCY T17 белого цвета имеют встроенный микрофон с технологией шумоподавления, что позволяет общаться с коллегами и друзьями без голосовых искажений. Модель оснащена мембранными 6-миллиметрвоыми излучателями. В комплекте есть док-станция для хранения и заряда. После извлечения из кейса, гарнитура автоматически синхронизируется со смартфоном. Время активного использования на одном заряде составляет 7.5 ч.
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