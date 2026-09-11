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Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue

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Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, голубой
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654268
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, голубой
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
167

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue

Мышь A4TECH — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего ПК. Эргономичный дизайн и легкий вес всего в 98 грамм делают ее удобной для длительного использования, минимизируя усталость кисти. Длина провода составляет 1.5 метра, что обеспечивает свободу перемещения, сохраняя при этом надежное соединение через интерфейс USB Type-A. Эта проводная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что гарантирует высокую точность и быстроту отклика, идеально подходя для повседневных задач и игр. Элегантное сочетание белого и голубого цветов придает устройству современный вид, который впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Независимо от того, используете ли вы мышь для работы, учебы или развлечений, A4TECH обеспечивает надежность и удобство, став достойным дополнением к вашему компьютерному оборудованию.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый, голубой
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
70x42x108
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего ПК. Эргономичный дизайн и легкий вес всего в 98 грамм делают ее удобной для длительного использования, минимизируя усталость кисти. Длина провода составляет 1.5 метра, что обеспечивает свободу перемещения, сохраняя при этом надежное соединение через интерфейс USB Type-A. Эта проводная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что гарантирует высокую точность и быстроту отклика, идеально подходя для повседневных задач и игр. Элегантное сочетание белого и голубого цветов придает устройству современный вид, который впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Независимо от того, используете ли вы мышь для работы, учебы или развлечений, A4TECH обеспечивает надежность и удобство, став достойным дополнением к вашему компьютерному оборудованию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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