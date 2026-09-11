Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM45S Air Lcy Blue
Мышь A4TECH — это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего ПК. Эргономичный дизайн и легкий вес всего в 98 грамм делают ее удобной для длительного использования, минимизируя усталость кисти. Длина провода составляет 1.5 метра, что обеспечивает свободу перемещения, сохраняя при этом надежное соединение через интерфейс USB Type-A. Эта проводная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что гарантирует высокую точность и быстроту отклика, идеально подходя для повседневных задач и игр. Элегантное сочетание белого и голубого цветов придает устройству современный вид, который впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Независимо от того, используете ли вы мышь для работы, учебы или развлечений, A4TECH обеспечивает надежность и удобство, став достойным дополнением к вашему компьютерному оборудованию.
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