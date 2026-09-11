Мышь A4Tech Fstyler FM26S Smoky Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM26S Smoky Grey
Мышь проводная A4Tech Fstyler FM26S [1971697] обладает белой подсветкой, которая позволяет выделяться среди иной периферии на рабочем столе. Оптический светодиодный сенсор PixArt 3205 с разрешением 1600 dpi не допускает погрешностей при наведении курсора. Во время нажатия кнопки не издают характерного клика. Подключение осуществляется через 1.5-метровый USB-кабель. Мышь проводная A4Tech Fstyler FM26S [1971697] оборудована программируемыми клавишами для быстрого доступа к игровым опциям. Корпус из глянцевого пластика удобно лежит в правой и левой руке. Для смены разрешения датчика предусмотрена отдельная кнопка. Колесо прокрутки служит для полноценной навигации по площадкам Интернета.
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