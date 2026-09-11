Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10T Grey
Мышь A4TECH — это стильное и удобное устройство, идеально подходящее для работы с персональным компьютером. Благодаря своему эргономичному дизайну и серому цвету, эта мышь станет отличным дополнением к вашему рабочему пространству. С весом 108 грамм, она обеспечивает комфортное использование даже при длительной работе. Длина провода составляет 1.5 метра, что позволяет свободно маневрировать мышью, не заботясь о натяжении кабеля. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение и надежную передачу сигнала без помех. Особенно это важно для геймеров и пользователей, которым необходима высокая скорость отклика и точность. Мышь A4TECH предназначена для использования с ПК и идеально подходит как для повседневных офисных задач, так и для более сложных режимов работы, включая игры и профессиональную графику. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность от проверенного бренда.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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