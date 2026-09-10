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Мышь A4Tech Fstyler FB35 зеленый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FB35 зеленый/черный

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Мышь A4Tech Fstyler FB35 зеленый/черный - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB35 зеленый/черный - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB35 зеленый/черный - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB35 зеленый/черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 зеленый/черный - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 зеленый/черный - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 зеленый/черный - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB35 зеленый/черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397111
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
Габариты (ШxВxД), мм
70х42х105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
175

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35 зеленый/черный

Компьютерная мышь с разрешением оптического сенсора до 2000 dpi. Кнопка смены DPI. Идеально подойдет для правой руки.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB35 зеленый/черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
Габариты (ШxВxД), мм
70х42х105
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная мышь с разрешением оптического сенсора до 2000 dpi. Кнопка смены DPI. Идеально подойдет для правой руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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