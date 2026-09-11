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Ноутбук Гравитон 14.0" Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Гравитон 14.0" Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700)

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Ноутбук Гравитон 14.0&quot; Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700) - фото 3
Ноутбук Гравитон 14.0&quot; Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700) - фото 4
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Ноутбук Гравитон 14.0&quot; Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700) - фото 6
Ноутбук Гравитон 14.0&quot; Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700) - фото 7
Ноутбук Гравитон 14.0&quot; Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Гравитон 14.0&quot; Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700) - фото 5
  • Ноутбук Гравитон 14.0&quot; Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700) - фото 6
  • Ноутбук Гравитон 14.0&quot; Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700) - фото 7
  • Ноутбук Гравитон 14.0&quot; Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653630
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Характеристики

Бренд
Гравитон
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1135G7
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, VGA
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х36х32
Вес, кг.
2.66

Описание товара Ноутбук Гравитон 14.0" Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700)

Ноутбук

Отзывы о товаре Ноутбук Гравитон 14.0" Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700)




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Характеристики
Бренд
Гравитон
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1135G7
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, VGA
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Гравитон 14.0" Н14И-ТП (Н14И-ТП_149700) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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