Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey
Стильный серый ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном — находка для тех, кому важен простор для работы, учёбы или развлечений. IPS-матрица и разрешение 1920x1200 порадуют естественной цветопередачей и детализацией, а стандартная частота обновления экрана 60 Гц делает изображение плавным для повседневных задач. Мощный процессор AMD Ryzen 5 на шести ядрах и частоте 3,3 ГГц легко справляется с многозадачностью, сложными программами и современными приложениями. Объёмная оперативная память DDR5 на 16 Гб позволяет запускать требовательные программы и не думать о подтормаживании. Устройство работает на современной Windows 11 Home — для быстрого старта и максимального комфорта сразу после покупки.
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Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey