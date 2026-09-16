Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737364
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey

Стильный серый ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном — находка для тех, кому важен простор для работы, учёбы или развлечений. IPS-матрица и разрешение 1920x1200 порадуют естественной цветопередачей и детализацией, а стандартная частота обновления экрана 60 Гц делает изображение плавным для повседневных задач. Мощный процессор AMD Ryzen 5 на шести ядрах и частоте 3,3 ГГц легко справляется с многозадачностью, сложными программами и современными приложениями. Объёмная оперативная память DDR5 на 16 Гб позволяет запускать требовательные программы и не думать о подтормаживании. Устройство работает на современной Windows 11 Home — для быстрого старта и максимального комфорта сразу после покупки.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный серый ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном — находка для тех, кому важен простор для работы, учёбы или развлечений. IPS-матрица и разрешение 1920x1200 порадуют естественной цветопередачей и детализацией, а стандартная частота обновления экрана 60 Гц делает изображение плавным для повседневных задач. Мощный процессор AMD Ryzen 5 на шести ядрах и частоте 3,3 ГГц легко справляется с многозадачностью, сложными программами и современными приложениями. Объёмная оперативная память DDR5 на 16 Гб позволяет запускать требовательные программы и не думать о подтормаживании. Устройство работает на современной Windows 11 Home — для быстрого старта и максимального комфорта сразу после покупки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006WPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...