Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0)
Ноутбук Asus с экраном 16 дюймов и разрешением 1920x1200 — это простор для ярких идей и комфорта при работе или развлечениях. IPS-матрица гарантирует сочные цвета и чёткую картинку под любым углом, а благодаря компактному весу 1,88 кг устройство легко брать с собой. Эффективный процессор AMD и встроенная видеокарта AMD Radeon 820M справятся с задачами учёбы, работы и творчества. Объёмный SSD на 1024 Гб даст место для всех файлов, а оперативная память 16 Гб позаботится о плавной работе без тормозов даже при множестве запущенных программ. Технология Bluetooth v5.3 обеспечит быстрые беспроводные соединения. Подсветка клавиатуры создаёт удобство в любое время суток, а два порта USB Type-C расширяют ваши возможности. Модель без установленной ОС позволяет выбрать систему под себя.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0)