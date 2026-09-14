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Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0)

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Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734197
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.05

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0)

Ноутбук Asus с экраном 16 дюймов и разрешением 1920x1200 — это простор для ярких идей и комфорта при работе или развлечениях. IPS-матрица гарантирует сочные цвета и чёткую картинку под любым углом, а благодаря компактному весу 1,88 кг устройство легко брать с собой. Эффективный процессор AMD и встроенная видеокарта AMD Radeon 820M справятся с задачами учёбы, работы и творчества. Объёмный SSD на 1024 Гб даст место для всех файлов, а оперативная память 16 Гб позаботится о плавной работе без тормозов даже при множестве запущенных программ. Технология Bluetooth v5.3 обеспечит быстрые беспроводные соединения. Подсветка клавиатуры создаёт удобство в любое время суток, а два порта USB Type-C расширяют ваши возможности. Модель без установленной ОС позволяет выбрать систему под себя.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с экраном 16 дюймов и разрешением 1920x1200 — это простор для ярких идей и комфорта при работе или развлечениях. IPS-матрица гарантирует сочные цвета и чёткую картинку под любым углом, а благодаря компактному весу 1,88 кг устройство легко брать с собой. Эффективный процессор AMD и встроенная видеокарта AMD Radeon 820M справятся с задачами учёбы, работы и творчества. Объёмный SSD на 1024 Гб даст место для всех файлов, а оперативная память 16 Гб позаботится о плавной работе без тормозов даже при множестве запущенных программ. Технология Bluetooth v5.3 обеспечит быстрые беспроводные соединения. Подсветка клавиатуры создаёт удобство в любое время суток, а два порта USB Type-C расширяют ваши возможности. Модель без установленной ОС позволяет выбрать систему под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook 16 M1607KA-MB189 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 820M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB15F1-M00CD0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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