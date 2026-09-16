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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006)

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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) - фото 1
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) - фото 2
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) - фото 3
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) - фото 4
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) - фото 5
Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Extensa 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) - фото 1
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) - фото 2
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) - фото 3
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) - фото 4
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) - фото 5
  • Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 260 руб. 
Начислим 1141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734412
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006)
71 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х6
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006)

Этот ноутбук от Acer отличается современными характеристиками, что делает его отличным выбором для пользователей, ценящих производительность и стильный дизайн. Устройство весом всего 1,8 кг обеспечивает легкость и мобильность, позволяя без проблем брать его с собой в поездки или на работу. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, что гарантирует четкое и яркое изображение, будь то работа с документами, просмотр видео или отдых за играми. Внутри расположен графический контроллер Intel UHD Graphics, который прекрасно справляется с повседневными задачами и обеспечивает достойную работу с мультимедиа. Производительность устройства подкреплена мощным процессором от Intel и 16 Гб оперативной памяти типа DDR5. Такой объем оперативной памяти позволяет осуществлять многозадачность без задержек, что особенно полезно для работы с ресурсоемкими программами. Огромный SSD объемом 1024 Гб обеспечивает высокую скорость работы системы и огромное пространство для хранения данных, что исключает необходимость в дополнительной памяти. Корпус ноутбука выполнен из пластика в стильном серебристом цвете, что придает устройству элегантный внешний вид. Встроенная видеокарта обеспечивает основную графическую производительность, подходящую для многих повседневных задач. Что касается подключения, у ноутбука есть 2 порта USB Type-C, которые позволяют подключать современные устройства и аксессуары с высокой скоростью передачи данных. Отсутствие предустановленной операционной системы предоставляет пользователям свободу выбора и возможность установить ту систему, которая наиболее соответствует их личным или профессиональным нуждам. Этот ноутбук от Acer – надежный спутник в повседневной жизни, который сочетает в себе мощь, стиль и функциональность.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук от Acer отличается современными характеристиками, что делает его отличным выбором для пользователей, ценящих производительность и стильный дизайн. Устройство весом всего 1,8 кг обеспечивает легкость и мобильность, позволяя без проблем брать его с собой в поездки или на работу. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, что гарантирует четкое и яркое изображение, будь то работа с документами, просмотр видео или отдых за играми. Внутри расположен графический контроллер Intel UHD Graphics, который прекрасно справляется с повседневными задачами и обеспечивает достойную работу с мультимедиа. Производительность устройства подкреплена мощным процессором от Intel и 16 Гб оперативной памяти типа DDR5. Такой объем оперативной памяти позволяет осуществлять многозадачность без задержек, что особенно полезно для работы с ресурсоемкими программами. Огромный SSD объемом 1024 Гб обеспечивает высокую скорость работы системы и огромное пространство для хранения данных, что исключает необходимость в дополнительной памяти. Корпус ноутбука выполнен из пластика в стильном серебристом цвете, что придает устройству элегантный внешний вид. Встроенная видеокарта обеспечивает основную графическую производительность, подходящую для многих повседневных задач. Что касается подключения, у ноутбука есть 2 порта USB Type-C, которые позволяют подключать современные устройства и аксессуары с высокой скоростью передачи данных. Отсутствие предустановленной операционной системы предоставляет пользователям свободу выбора и возможность установить ту систему, которая наиболее соответствует их личным или профессиональным нуждам. Этот ноутбук от Acer – надежный спутник в повседневной жизни, который сочетает в себе мощь, стиль и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.EJBER.006) - по цене 71260 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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