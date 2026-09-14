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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737363
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue

Lenovo предлагает универсальный ноутбук с 16-дюймовым экраном — идеальный баланс для работы и развлечений. Яркое разрешение 1920x1200 подарит насыщенную картинку, а 60 Гц частоты обновления подойдут для комфортной работы и плавного просмотра видео. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к данным, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 — отличную производительность даже при одновременном использовании нескольких приложений. Процессор AMD Ryzen 5 справится как с рабочими задачами, так и с учебой или творчеством. Встроенная видеокарта обеспечивает стабильную и экономичную графику. Удобная подсветка клавиатуры делает работу приятной даже вечером, а современный порт USB Type-C расширяет возможности подключения. С ноутбуком идет установленная Windows 11 Home — всё готово к запуску с первого включения.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo предлагает универсальный ноутбук с 16-дюймовым экраном — идеальный баланс для работы и развлечений. Яркое разрешение 1920x1200 подарит насыщенную картинку, а 60 Гц частоты обновления подойдут для комфортной работы и плавного просмотра видео. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к данным, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 — отличную производительность даже при одновременном использовании нескольких приложений. Процессор AMD Ryzen 5 справится как с рабочими задачами, так и с учебой или творчеством. Встроенная видеокарта обеспечивает стабильную и экономичную графику. Удобная подсветка клавиатуры делает работу приятной даже вечером, а современный порт USB Type-C расширяет возможности подключения. С ноутбуком идет установленная Windows 11 Home — всё готово к запуску с первого включения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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