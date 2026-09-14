Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue
Lenovo предлагает универсальный ноутбук с 16-дюймовым экраном — идеальный баланс для работы и развлечений. Яркое разрешение 1920x1200 подарит насыщенную картинку, а 60 Гц частоты обновления подойдут для комфортной работы и плавного просмотра видео. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к данным, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 — отличную производительность даже при одновременном использовании нескольких приложений. Процессор AMD Ryzen 5 справится как с рабочими задачами, так и с учебой или творчеством. Встроенная видеокарта обеспечивает стабильную и экономичную графику. Удобная подсветка клавиатуры делает работу приятной даже вечером, а современный порт USB Type-C расширяет возможности подключения. С ноутбуком идет установленная Windows 11 Home — всё готово к запуску с первого включения.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K700B0PB) 15.3" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue